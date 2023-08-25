我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案 不滿生活環境差

成美首位拍監獄照的前總統 川普吐心聲：感覺不舒服

全球暖化若持續 研究：逾10億頭乳牛健康受威脅

中央社巴黎24日綜合外電報導
研究顯示，如果全球暖化的情況持續下去，在21世紀末之前全球可能會有逾10億頭乳牛受熱壓力（heat stress）所苦。(Pexels)
研究顯示，如果全球暖化的情況持續下去，在21世紀末之前全球可能會有逾10億頭乳牛受熱壓力（heat stress）所苦。(Pexels)

一篇今天發表的研究顯示，如果全球暖化的情況持續下去，在21世紀末之前全球可能會有逾10億頭乳牛受熱壓力（heat stress）所苦，這將威脅到牠們的生育力、產乳量及生命。

這項研究指出，全球有近8/10的乳牛已經出現體溫過高、呼吸頻率加快、低頭和張大嘴喘氣等情況，這些症狀全都跟嚴重的熱壓力有關。

法新社報導，在熱帶氣候下，20%的牛隻一年到頭都會出現這些情形。

如果南美洲亞馬遜盆地（Amazon Basin）和非洲剛果盆地（Congo Basin）的養牛業規模持續擴大，這些數據預計還會大幅攀升，因為這些地區的氣溫上升速度快於全球各地平均值。

研究還預測，若導致氣候暖化的溫室氣體排放量持續增加，在2100年之前，熱壓力將成為巴西、非洲南部、印度北部、澳洲北部及中美洲一年到頭都會出現的問題。

這篇研究的首要作者、南非瓜祖魯那他大學（University of KwaZulu-Natal）研究員諾斯（Michelle North）告訴法新社：「有多少乳牛會暴露於這樣的高溫，一個非常重要的決定因素，就是土地利用變化的決策。」

諾斯還說：「為了擴大飼養牲口而砍伐熱帶森林，不是可行的發展性未來，因為這會加劇氣候變遷，並使數以億計的牛隻面臨嚴重的熱壓力問題。」

這項發表於「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）的研究更發現，在最糟的情況下，亞洲和拉丁美洲的養牛業將增長近1倍，非洲則將增長逾4倍。

暖化 澳洲 氣候變遷

上一則

普里格津驚傳墜機身亡 克里姆林宮否認下殺手：完全是謊言

下一則

普亭去不去普里格津葬禮？俄克里姆林宮這麼說

延伸閱讀

金磚擴員5→11國 中國再加碼140億美元促全球發展

金磚擴員5→11國 中國再加碼140億美元促全球發展
蔡英文9月5日訪非洲友邦史瓦帝尼 強化雙邊合作關係

蔡英文9月5日訪非洲友邦史瓦帝尼 強化雙邊合作關係
瓦格納首腦墜機身亡 普亭打破沉默公開致哀

瓦格納首腦墜機身亡 普亭打破沉默公開致哀
鞏固非洲唯一友邦 蔡英文9月出訪史瓦帝尼

鞏固非洲唯一友邦 蔡英文9月出訪史瓦帝尼

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
日本24日開始將核汙水排海，香港專家呼籲，以後最好少吃鮪魚等三種海產。（中通社）

日本核廢水排海 專家呼籲少吃這3類海鮮

2023-08-24 00:21
（取自CCTV國際時訊）

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

2023-08-23 13:27
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
俄羅斯傭兵組織「瓦格納」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘的飛機墜毀，機上10人全數罹難。這架飛機的女空服員拉斯波波娃（Kristina Raspopova，圖）也是罹難者之一。圖取自臉書

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

2023-08-24 12:54
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10

超人氣

更多 >
華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話
瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛

瓦格納專機空姐生前怨 飛機「不明原因」維修延後起飛
布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血

布碌崙華裔鎚殺案╱兇手9歲兒：爸爸瘋了、滿地是血
專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處

專家：信用分數高出這個範圍 除了炫耀沒其他好處
川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事

川普自首「監獄照」曝光 交保後首發聲：我沒做錯事