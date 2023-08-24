中國熱傳「日本輻射品牌避雷清單」 抵制日系產品

日本今天開始排放福島第一核電廠的核處理水。（歐新社）

日本 今天開始排放核處理水入海，中國網路社群再度熱傳「日本核輻射品牌避雷清單」，許多日系知名品牌被點名面臨抵制，其中以化妝品、洗護用品首當其衝。

日本計畫排放福島第一核電廠的核處理水，中國網路社群6月起就有網友陸續發布「日本輻射產品避雷清單」、「日系美妝護膚避坑」等呼籲抵制，知名日系化妝品、洗護用品、母嬰用品幾乎都被點名，今天再度引發熱傳。

據九派新聞報導，日本「核汙染水」排海正式開始，不少人擔心日系化妝品到底安不安全。2019年開始，日本成為中國化妝品第一進口國，直到2022年位置被法國取代。有行業人士對此表示，首先要以是否使用海洋原料對化妝品進行分類。

報導提到，日本化妝品工業聯合會曾發表聲明稱：「福島第一核電站事故所釋放到大氣中的放射性物質，不會導致化妝品對消費者的健康產生影響」。日本一些化妝品公司也增加了產品的放射性濃度檢測 專案。

由於中國各大社交平台有許多網友整理出可能會受日本排放「核汙染水」影響的洗護、美妝品牌清單，並紛紛表示擔憂。多家日系洗護、美妝品牌客服對此作出回應。

日本知名品牌珂潤（花王）回應稱，通過花王中國旗下各公司官方途徑進口的商品都會接受放射性物質的相關檢測，也都通過了中國海關的檢測，只有符合中國國家標準的產品才能進關，所以購買的商品是可以正常使用的。

無印良品客服也回應稱，目前現有的產品都是之前生產的，沒有受到排放的影響，後續會怎樣，由於客服方面不太瞭解，所以無法保證，但一般情況下不會有影響。

無印良品客服表示，無印良品大多數產品並非是在日本生產的，其產地也並不只有日本，只是公司是日本的。如果消費者實在擔心，可以透過商品外包裝標示的產地來辨別選擇，再進行購買，線上網購管道在詳情頁面也會註明產地。

日本化妝大廠SK-II客服回應稱，SK-II產品的產地位於日本西部滋賀縣，遠離福島核電廠，工廠周圍區域也未檢測到任何輻射危險，因此SK-II產品尚未受到排放「核污染水」的任何影響，消費者可以放心使用和購買。產品在製造過程中採用的水源為淡水，經過先進的水處理工藝進行嚴格處理和進一步進化，每天也都會進行水質檢測，以確保採用的所有水資源都符合優質水資源的標準。

植村秀客服也回應稱，不會對產品有影響，其彩妝產品的產地雖然主要是在日本，但產品在全球多地都有生產，並且都嚴格遵守了EHS（健康安全與環境一體化）管理體系和品質管制的系列措施，消費者可以放心購買及使用。