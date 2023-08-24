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泰國新舊任總理首度會面 交換施政意見

中央社曼谷24日專電
泰國新當選總理賽塔(左)和即將卸任總理帕拉育(右)在總理府會面。(Getty Images)
泰國新當選總理賽塔(左)和即將卸任總理帕拉育(右)在總理府會面。(Getty Images)

泰國新當選總理賽塔今天和即將卸任總理帕拉育在總理府會面，兩人就當前的局勢和未來施政方向交換意見。外界預估新內閣名單約會在1週內出爐，新內閣團隊約可在9月中上任。

5月14日的泰國國會眾議院選舉後，由擁有141席的國會第二大黨為泰黨（Pheu Thai）和擁有71席的第三大黨泰自豪黨（Bhumjaithai）領軍的11黨聯盟尋求組閣，聯盟推出地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。

賽塔22日在國會總理選舉中，獲得參眾議院750席中壓倒性的482票，順利當選為泰國第30任總理。

泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）接著批准賽塔的人事案，賽塔在23日晚間獲正式任命，任命儀式在為泰黨總部舉行。

賽塔今天早上旋即和即將卸任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）在總理府會面，對當前的政局和接下來的施政方向交換意見，兩人會面大約一小時，帕拉育還帶著賽塔在總理府內參觀環境。

賽塔會後接受媒體訪問表示，這場會面主要討論如何讓泰國往前走，帕拉育是一個值得尊敬的人，帕拉育並告訴他執政態度要保持冷靜和忍耐。賽塔轉述，帕拉育在會中表示，這是歷史上首次新當選的總理和即將卸任總理會面並針對國政交換意見，這是一件好事。

即將卸任副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）昨天表示，新內閣預計可在9月中旬走馬上任，因為準備內閣名單大約需要1週，另外還要1週讓總理府的祕書處審查內閣成員的資格，最後大約要1週讓內閣成員獲得泰王正式任命。

為泰黨領軍的11黨聯盟內包括親軍方色彩濃厚的團結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath），為泰黨此決定備受爭議，也因此不斷被支持者罵背棄民主陣營。

公民力量黨是親軍方人士和退役軍人為了贏得2019年大選而組成的政黨，黨魁普拉威曾任陸軍司令；團結建國黨則是去年為了挺軍人出身的帕拉育成為總理候選人而成立的新政黨。

泰國 眾議院

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