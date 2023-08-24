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受邀加入金磚國家 伊朗和衣索比亞喜出望外

中央社德黑蘭24日綜合外電報導
圖為現有金磚五國國旗，由左至右分別為南非、巴西、俄羅斯、印度以及中國。(Getty Images)
圖為現有金磚五國國旗，由左至右分別為南非、巴西、俄羅斯、印度以及中國。(Getty Images)

伊朗總統府副秘書長今天稱讚伊朗即將加入金磚國家（BRICS）為外交上的勝利。衣索比亞也是金磚集團六個新成員國之一，

總理阿比（Abiy Ahmed）同樣對此大加讚揚。

法新社報導，由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚國家，將從明年開始迎接伊朗、衣索比亞、阿根廷、埃及、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國成為正式成員國。

今天宣布這一消息之際，伊朗正在加強外交努力，以減少孤立、改善經濟，並消弭美國2018年退出伊朗核協議後、重新對伊朗實施嚴厲制裁的不利影響。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）在 社群媒體平台 X（前身為推特）上寫道：「成為全球新興經濟體集團的正式成員國，無疑是伊朗伊斯蘭共和國外交政策的歷史性發展和戰略成功。」

衣索比亞總理阿比也在X上發文表示：「金磚國家領導人今天同意我們加入這一組織，對於衣索比亞來說，這是個偉大的時刻。衣索比亞已準備好與各方合作，以實現包容和繁榮的全球秩序。」

衣索比亞是非洲人口第2多的國家，將於2024年1月1日起成為金磚集團正式成員國。

金磚國家的國內生產毛額（GDP）占全球23%，人口占全球42%。金磚國家正在尋求削弱西方在全球事務中的經濟主導地位。

伊朗 社群媒體 俄羅斯

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