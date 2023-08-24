蘇丹內戰持續 政府軍總司令首度離開陸軍司令部

柏罕(中)（Abdel Fattah al-Burhan）向歡欣鼓舞的士兵們問候。（Getty Images）

蘇丹軍方今天提供影片顯示，畫面中的政府軍總司令柏罕現身首都喀土穆陸軍司令部大樓以外地區，為內戰爆發4個多月以來首見。

路透報導，政府軍自4月15日起與準軍事部隊快速支援部隊（Rapid Support Forces）持續戰鬥，爭奪首都喀土穆（Khartoum）和多個主要城市控制權。外界嘗試調解卻徒勞無功，外交官表示，雙方仍然認為自己能夠獲勝。

快速支援部隊已經在喀土穆和姊妹城市取得優勢，政府軍則運用空軍戰力試圖將對方逐出關鍵區域。

根據聯合國 指出，這場戰鬥已經造成大量平民傷亡，超過450萬人流離失所，但是雙方都沒有取得明顯優勢。

在上述影片中，柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）向歡欣鼓舞的士兵們問候。政府軍表示，影片是在瓦迪賽義德納空軍基地拍攝（Wadi Sayidna air force base）。這個基地位在隔著尼羅河（Nile River）與首都相望的恩圖曼巿（Omdurman）。

他在影片中說：「你們所做的工作應該會讓人民安心，因為他們知道士兵挺政府軍，而政府軍在保護蘇丹。」

這段影片出現之際，快速支援部隊正連日對喀土穆南區的裝甲部隊基地展開攻擊，那是陸軍司令部之外，政府軍在首都唯一的主要基地。

快速支援部隊表示陸軍司令部正遭到封鎖。柏罕如何離開喀土穆目前不得而知。

政府軍也掌控位在恩圖曼和北喀土穆（Khartoum Bahri）的基地，包括瓦迪賽義德納空軍基地。快速支援部隊曾試圖攻擊這個基地但是徒勞無功。

儘管自從戰爭爆發以來，領導快速支援部隊的達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）只有一次現身影片中，他卻經常嘲笑柏罕把自己藏在地堡內。達加洛在那段上個月的影片中跟士兵在一間房子外交談，但是地點不明。

這場戰鬥導致醫院關閉、停水停電、糧食短缺，已經造成人道主義危機，上個月開始的雨季可能導致情況雪上加霜。

聯合國昨天表示，除已接獲當地爆發麻疹的通報，急性水樣腹瀉、瘧疾、登革熱病例也正與日俱增。