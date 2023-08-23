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俄墜機乘員全數罹難 CNN：與普里格津座機註冊編號相符

中央社莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。美聯社
俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。美聯社

俄羅斯今天發生墜機事故，據報導俄國傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津在乘客名單上。CNN揭露了似是這架飛機的殘骸影像，顯示引擎上數字似與普里格津座機的註冊編號相符。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這架飛機在莫斯科西北方特維爾（Tver）地區墜毀，據稱在墜機現場拍攝的影片顯示，飛機的引擎殘骸仍在燃燒，可以看到引擎上註冊編號最後4碼是2795。

據報導，「瓦格納集團」（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）的座機註冊編號為RA-02795。

白宮官員表示，總統拜登已聽取相關簡報。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則指出，已為此展開刑事調查。

俄國緊急服務部門稍早時指稱：「一架從莫斯科飛往聖彼得堡的萊格賽（Embraer Legacy）私人飛機，在特維爾地區庫任基諾村（Kuzhenkino）附近墜毀。」

此外，俄國緊急服務部門也提及：「有10人在機上，包括3名機組人員。初步訊息顯示，機上10人全數罹難。」

俄羅斯官方塔斯社（TASS）、俄羅斯新聞社（RIA）及國際傳真社（Interfax）等媒體報導，普里格津在這架飛機上。

▼瓦格納頭目 普里格津死亡？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

普里格津 俄羅斯 俄國

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