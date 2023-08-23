普亭金磚峰會發表視訊演說 為俄羅斯攻打烏克蘭辯護

俄羅斯總統普亭今天透過視訊在金磚五國（BRICS）峰會上對成員國領袖發表演說，他藉機為俄國對烏克蘭發動戰爭辯護，並讚揚金磚五國是對美國在全球優勢地位的抗衡。Getty Images

俄羅斯 總統普亭 今天透過視訊在金磚五國（BRICS）峰會上對成員國領袖發表演說，他藉機為俄國對烏克蘭 發動戰爭辯護，並讚揚金磚五國是對美國在全球優勢地位的抗衡。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）重申他對烏克蘭發動全面侵略的理由說詞，表示這是俄羅斯面對基輔和華府懷有敵意的行動所被迫採取的回應。

他說：「我們在烏克蘭的行動只出於一個理由，那就是終結西方與其附庸對頓巴斯（Donbas）居民發動的戰爭。」頓巴斯是烏克蘭東部一個區域，當地親俄勢力自2014年起與烏克蘭軍隊對戰。

普亭表示：「我想指出，是他們（西方）想維持世界霸權的慾望，是一些國家渴望保有這份霸權，才導致烏克蘭這場嚴重危機。」

金磚五國由中國、俄羅斯、巴西、印度和南非組成，俄國以外其餘4國至今未因俄烏戰爭而譴責莫斯科。但由於國際刑事法院（International Criminal Court, ICC）指控普亭在烏克蘭犯下戰爭罪，而在今年3月對他發布通緝令，使得他無法親自出席在南非約翰尼斯堡召開的金磚五國峰會。

俄羅斯為了緩和西方制裁衝擊，而尋求擴大與亞洲、非洲和拉丁美洲的貿易，因此金磚五國組織如今對莫斯科更顯重要。

此外，普亭為了他打擊美國主導地位的願景，以及建構他在演說中所稱的「多極世界秩序」，主張強化金磚五國。