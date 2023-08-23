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日本核汙水即將排海 南韓民眾搶鹽、中國相關股票飆漲

記者謝守真／即時報導
因擔心日本核汙水排海的後續影響，部分南韓消費者和零售商早前已開始囤鹽。圖為7月26日，首爾市民在一家超市購買政府儲備海鹽。（新華社）
因擔心日本核汙水排海的後續影響，部分南韓消費者和零售商早前已開始囤鹽。圖為7月26日，首爾市民在一家超市購買政府儲備海鹽。（新華社）

日本預計24日起將福島核電廠的核汙染水排放入海，中媒每日經濟新聞報導，消息一出後，除了東京首相官邸前不少日本民眾聚集抗議，中國和南韓股市凡與「鹽」相關概念股皆大漲。近期，南韓海鹽的需求量更因此而激增，部分消費者和零售商開始囤積海鹽，南韓政府也向市場投放儲備海鹽應對海鹽市場波動。

日本共同社本月19至20日進行電話調查，就東京電力公司福島核電廠核廢水排海一事，多達88.1%的日本民眾擔心，這會導致日本一定程度上「形象受損」。其中，有81.9%的受訪者認為，日本對核汙水排放的說明「不充分」。此外，贊成排放的受訪者佔29.6%，反對者佔25.7%，顯示意見呈現分歧。

據新華社報導，日本科學界不少人對核汙水處理裝置的安全性、有效性及核汙水排海的長期影響進行質疑。東京大學海洋地球化學家乙坂重嘉表示，「放射性氚在海洋中轉化為有機結合氚後，在海洋中魚類和海洋生物中的積累令人感到擔憂」。他還強調，對放射性核素的長期影響進行評估的重要性。

事實上，對核汙水排海的質疑聲浪在全球各地響起。在南韓，當地民眾對此事的抗議不斷。8月16日，南韓全羅南道高興郡沿海一帶，當地漁民手持標語抗議日本核汙水排海計劃。

此前一項調查顯示，8成至8成5的受訪南韓民眾反對日本排放核汙水入海，擔心這會對海產品和海洋環境造成影響。因此，南韓甚至已出現恐慌性囤鹽，當地鹽價近期呈直線飆升。

消息指出，22日，鑑於市場預期消費者可能會在日本排放核廢水前尋求儲存海鹽，南韓境內與鹽相關的股票都呈現大漲走勢。其中，南韓Insan公司漲幅近期一度衝到30％，為其自6月12日以來最大漲幅。而Daesang Holdings則一度上漲9％，為該公司6月16日以來最大升幅。另，Boratr則是漲了24％，Pulmuone漲4.4％，Sempio漲12％。

至於在中國A股方面，截至22日止，江鹽集團漲停，大湖股份、蘇鹽井神漲超6%。主要從事核化生防禦裝備核心部件生產銷售的捷強裝備大漲逾11%。

對於南韓民眾囤鹽現象，微博上有不少中國網友評論：「囤得了一時又囤不了一世，只要排放，都準備等死吧」。還有人表示，「全世界人都無處可躲，多多少少都會受到影響，搶啥都沒用的」。

不過，也有網友說到，「以前一發生這種新聞，就立馬有人會搶鹽囤鹽，這次好像沒搶鹽，但做鹽的股票這幾天卻大漲，例如雪天鹽業，中鹽化工」。

南韓 日本 股票

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