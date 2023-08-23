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南韓「小費文化」興起 消費者激辯：老闆有了不加薪理由？

編譯簡國帆／綜合外電
南韓一些業者開始收取小費，引發消費者對於小費文化規範的激辯。（路透）
南韓一些業者開始收取小費，引發消費者對於小費文化規範的激辯。（路透）

愈來愈多南韓服務供應商和企業開始收取小費，引發南韓消費者對於小費文化規範的激辯。

每日經濟新聞英文版Pulse News報導，最近南韓民眾對小費文化的討論，始於一篇社群媒體文章，指稱Kakao Mobility公司的叫車服務Kakao T-Blue，7月19日起試行小費選項「Thank You Tip」，允許乘客自發選擇付1,000韓元（0.75美元）、1,500韓元或2,000韓元小費給駕駛，卻有不悅的體驗。

一位網路用戶最近也發表在首爾咖啡廳小費體驗的文章，指稱在櫃台收費的店員會問「您會考慮留小費給我們勤奮的員工嗎？」並出示平板電腦畫面，上面有收取5%、7%及10%服務費的小費選項，引發其他網路用戶回響，分享類似體驗，特別是放置零錢箱收取小費的知名麵包店。

一些消費者認為，若價格合理，可能會考慮為令人滿意的服務支付小費，其他人則主張，因為整體價格已納入服務費用，強制收取小費太過分了。

多數南韓民眾都對新興的小費文化表達憂慮，其中許多人都認為不滿意服務品質，是反對的理由。一些消費者也責怪雇主以小費作為避免加薪的手段。

根據南韓現行法規，強制收取小費的行為，可能違反食品業的規範。南韓食品衛生法明確規定，所有食品服務事業都必須引進商務交易的定價系統，確保收取的所有價格都與定價相符。

市調機構OpenSurvey的調查也顯示，71.7%受訪者反對在叫車服務引進小費政策。

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