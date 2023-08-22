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巴拿馬運河塞船數減為125艘 但等候時間仍要10天以上

編譯黃淑玲／綜合外電
巴拿馬運河。（路透）
巴拿馬運河。（路透）

巴拿馬運河因為乾旱水位低、通行設限所引發的塞船情況，近日有所改善。一方面是運河管理當局允許更多未事先預約的船隻通過，另方面是不少貨船為免久候選擇改道。

路透報導，巴拿馬運河管理局為更快消化運河外排隊的船舶數量，上周開始每天多增加兩個讓未預約的船隻通過的名額，也就是目前每天最大通行量增至32艘。但這仍低於正常時每日可有的36艘通行量。

前所未見的乾旱，讓全球最繁忙水道之一的巴拿馬運河近月來必須實施一些限制，包括縮減通行航班、要求船舶減少吃水深度等。

截自周二，排隊準備通過巴拿馬運河的有預約與無預約船隻共計125艘，已較兩周前的160多艘減少。

Refinitiv Eikon的資料則顯示，目前另有40艘船航向巴拿馬運河，也比兩周前有50艘船準備利用巴拿馬運河的情況改善。

不過在等待時間方面，沒有進步。這個月到目前為止，一般平均等待通過巴拿馬運河的時間為10～11天，高於上個月的6～7天。不過貨櫃輪的等待時間要17天，液化石油氣（LPG）貨船則要等將近13天。

巴拿馬最近雖有較密集降雨，運行通行船隻的最大吃水深度仍限制在44英尺（13.4公尺）。貨櫃船、散裝船和油氣運輸船都必須遵守現行載重限制。

分析師和消息人士說，由於巴拿馬運河的塞船、吃水限制以及貨運成本增加，愈來愈多的貨船選擇改道。

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