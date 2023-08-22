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德外長指中國挑戰世界共同生活原則 關切台海和平

中央社雪梨22日綜合外電報導
德國外交部長貝爾伯克。(路透)
德國外交部長貝爾伯克。(路透)

德國外交部長貝爾伯克今天表示，中國對於「我們共同居住在這個世界方式的原則」構成挑戰，而「任何單方面改變台灣海峽現狀的行為，都不會為人所接受」。

路透報導，貝爾伯克（Annalena Baerbock）對澳洲外交政策智庫羅伊研究院（Lowy Institute）發表視訊演說時表示，德國會與澳洲這類中型國家合作，以降低印太地區緊張情勢。

貝爾伯克說，澳洲遭到中國施加貿易禁令的經驗，影響了德國對北京的政策轉向。「中國已經變了，這是為何我們對中國的政策也有必要加以改變。」

她指出，中國雖然在氣候變遷、貿易和投資等事務上是夥伴國家，但「若涉及我們如何共同居住在這個世界的根本原則上」，中國則是「對手」。

貝爾伯克表示：「當前世界情勢，呈現體制對立競爭開始加劇。一些獨裁政體為了擴大影響力範圍，不僅利用軍事威力還動用經濟力量，來尋求扭轉國際秩序。」

她說，許多國家將重心轉向中國，是因為缺乏替代選項；而德國想要改變這點。

貝爾伯克強調，德國不是要推動國家陣營之間出現新的對立，而是要分散自身的貿易夥伴及降低風險。「我們從單方面依賴俄羅斯能源進口使得我們有多脆弱這件事，學到了痛苦教訓。我們不想要重蹈覆轍」。

她表示，德國想要從在澳洲開採的稀土和鋰礦建立直接供應來源，但澳洲鋰礦大多運到中國進行煉製，德國認為有必要減少這樣的「危險繞道」。「開礦和煉礦都關乎地緣政治」。

世界半數鋰礦產自澳洲，澳洲目前為了打造自身煉鋰產業，正在尋求外國投資。此外，坎培拉今年已經封殺2起中國對澳洲稀土公司的投資案。

貝爾伯克還強調印度太平洋地區對歐洲的經濟重要性，包括世界半數貨櫃船都要穿越台灣海峽。

她說：「任何單方面改變台海兩岸現狀，都不會被接受；倘若還以脅迫或軍事手段這麼做，更是如此。」

澳洲 德國 投資

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