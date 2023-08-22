我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：中國民眾陷經濟困境 對國家信心處最低點

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事

日24號排核污 中外交部指極端自私不負責 已提嚴正交涉

記者黃雅慧／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（中新社）
中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

日本政府22日宣布最早將於24日開始排放福島核污染水。中國外交部發言人汪文斌22日對此回應稱，已向日方提出嚴正交涉，並將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。

汪文斌表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣布將於24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，「此舉極端自私，極不負責任。中方嚴重關切並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉。」

汪文斌說，兩年多來福島核污染水排海計劃的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會質疑。日方迄未解決國際社會關於核污染水淨化裝置長期可靠性、核污染水數據真實準確性、排海監測安排的有效性等重大問題。

汪文斌指出，中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要。

汪文斌說，「令人遺憾的是，日方對國際呼聲置若罔聞，處心積慮營造排海安全無害的假象，甚至對表達正當關切的鄰國無理指責，所作所為已引發周邊國家及國內民眾的強烈憤慨。」

汪文斌強調，中方強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

新華社22日評論指出，日方核污水排海決定罔顧全球公眾健康，是為不仁；日方決定罔顧相關國際義務，是為不義。且核污水排海是沒有先例的冒險，充滿不確定性。「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」如果日方堅持其不仁不義之舉，只會更加失信於國際社會。

今日稍早，香港特首李家超表示，反對日本政府一意孤行將廢水排放大海，他已指示相關部門，立即啟動進口管制措施，保障香港的食物安全及市民健康。

此前，中國海關於7月7日以進出口食品安全局負責人名義發出聲明，稱中國海關一直高度重視來自日本進口食品的放射性汙染問題。並宣布為保護中國消費者安全，禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。

日本 香港

上一則

為泰黨地產大亨賽塔 當選泰國新總理

下一則

美中競爭激烈 南太平洋多國考慮宣布中立

延伸閱讀

福島核汙水24日起排海 南韓：不支持也不反對

福島核汙水24日起排海 南韓：不支持也不反對
不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海

不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海
抗議「排台納中」 台宣布退出中美洲議會 批尼加拉瓜「淪中國馬前卒」

抗議「排台納中」 台宣布退出中美洲議會 批尼加拉瓜「淪中國馬前卒」
日排廢核水 港日本料理店半數面臨倒閉 估生意跌7成

日排廢核水 港日本料理店半數面臨倒閉 估生意跌7成

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬