日24號排核污 中外交部指極端自私不負責 已提嚴正交涉

中國外交部發言人汪文斌。（中新社）

日本 政府22日宣布最早將於24日開始排放福島核污染水。中國外交部發言人汪文斌22日對此回應稱，已向日方提出嚴正交涉，並將採取一切必要措施維護食品安全和公眾健康。

汪文斌表示，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣布將於24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上，「此舉極端自私，極不負責任。中方嚴重關切並強烈反對，已向日方提出嚴正交涉。」

汪文斌說，兩年多來福島核污染水排海計劃的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會質疑。日方迄未解決國際社會關於核污染水淨化裝置長期可靠性、核污染水數據真實準確性、排海監測安排的有效性等重大問題。

汪文斌指出，中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒有必要排海，如果不安全，就更不應該排海。日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要。

汪文斌說，「令人遺憾的是，日方對國際呼聲置若罔聞，處心積慮營造排海安全無害的假象，甚至對表達正當關切的鄰國無理指責，所作所為已引發周邊國家及國內民眾的強烈憤慨。」

汪文斌強調，中方強烈敦促日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。

新華社22日評論指出，日方核污水排海決定罔顧全球公眾健康，是為不仁；日方決定罔顧相關國際義務，是為不義。且核污水排海是沒有先例的冒險，充滿不確定性。「這既是一個科學問題，也是一個態度問題」如果日方堅持其不仁不義之舉，只會更加失信於國際社會。

今日稍早，香港 特首李家超表示，反對日本政府一意孤行將廢水排放大海，他已指示相關部門，立即啟動進口管制措施，保障香港的食物安全及市民健康。

此前，中國海關於7月7日以進出口食品安全局負責人名義發出聲明，稱中國海關一直高度重視來自日本進口食品的放射性汙染問題。並宣布為保護中國消費者安全，禁止進口日本福島等十個縣（都）食品。