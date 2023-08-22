核汙水排海至少30年 日本福島漁民怒：我們上了政府的當

日本政府決議24日起將福島核電廠的核汙水排海，22日在首相官邸外，民眾舉起「不准汙染」的標語，聚集抗議。(歐新社)

日本 政府決定周四（24日）讓稀釋的福島核電廠核汙水開始排進大海，預估會持續放流30年，日本漁民痛批，政府沒有遵守當初的承諾，大部分漁民根本沒有同意排海。

日相岸田文雄 21日前往東電的福島第一核電廠視察，了解核汙水排海前的準備。上一次他到福島是2020年10月，首相任內第一次親赴福島現場。時事通信引述福島71歲漁夫小野春雄的話說，大臣和首相都只跟少部分的漁業界人士會面，沒有跟在地的漁夫直接對談、取得諒解。

小野指出，日本政府曾經承諾沒有當地漁民的諒解，不會將核汙水排海，「如今政府食言了」，排放汙水對漁業只有弊沒有利，以後大家不敢買魚。62歲的漁夫新妻竹彥說，「結果我們被政府騙了。」

有漁民說，「安全，不代表安心」，意即日本政府強調核汙水的安全性，不能讓漁民對未來生計感到放心。

在福島經營衝浪店的豬狩優樹表示，核汙水安全性已得到充分討論，但是擔心衝浪客因此不敢再來玩。柿農佐藤說，務農的他們一樣擔心遭受風評被害，排放時間很長，希望東電拿出具體、有誠意的作法。

不過一般日本民眾對核汙水排海是傾向支持態度。FNN7、8月的兩次調查都顯示，超過五成的民眾贊成。

東電之前在排海計畫中估算，要排空現有儲存槽的核汙水至少要30年，但現在每天還會新增130噸被輻射汙染的地下水，日本政府及東電評估，2041年到2051年廢爐完成之後，汙水可能還會繼續排放。