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對抗住房短缺問題 加拿大擬對外國學生簽證設限

中央社／渥太華21日綜合外電報導
加拿大政府可能考慮對近幾年來暴增的外國學生簽證數量施加限制。（路透）
加拿大政府可能考慮對近幾年來暴增的外國學生簽證數量施加限制。（路透）

加拿大新任住房部長佛瑞塞（Sean Fraser）今天表示，迫於住房成本上漲的壓力，加拿大政府可能考慮對近幾年來暴增的外國學生簽證數量施加限制。

路透社報導，官方數據顯示，2022年持有效簽證的外國學生數量超過80萬，高於2012年的27.5萬。由於取得工作許可相對容易，加拿大成了備受國際學生歡迎的留學地點。

先前擔任移民部長的佛瑞塞表示，學生人數急劇增加，為若干房地產市場帶來顯著壓力。

當被問及是否應對外國學生人數施以上限時，佛瑞塞說，「我想這是我們應該考慮的選項之一」。他補充說，政府尚未做出決定。

佛瑞塞在愛德華王子島省（Prince Edward Island）舉行內閣會議期間對記者說：「我們制定的臨時移民計畫，從來就不是為了在如此短時間內出現這般爆炸性增長而設計。」

加國主要反對黨「保守黨」（Conservative Party）表示，總理杜魯道（Justin Trudeau）領導的「自由黨」（Liberal Party）政府在解決住房問題方面做得不夠。

人口約3950萬的加拿大計劃在2025年歡迎破紀錄的50萬新永久居民。佛瑞塞認為，限制新移民數量並非解決之道。

加拿大 移民 學生簽證

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