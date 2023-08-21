我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登抵達茂宜島勘災 當地民眾反應兩極

眾院中國委員會主席：中共用軍演影響台灣大選

烏無人機襲空軍基地 俄超音速戰略轟炸機遭炸成火球

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯北部諾夫哥羅德地區（Novgorod）一座空軍基地19日上午疑似遭到烏克蘭無人機襲擊，導致一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）超音速遠程轟炸機被燒毀。(取材自推特)
俄羅斯北部諾夫哥羅德地區（Novgorod）一座空軍基地19日上午疑似遭到烏克蘭無人機襲擊，導致一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）超音速遠程轟炸機被燒毀。(取材自推特)

俄羅斯北部諾夫哥羅德地區（Novgorod）一座空軍基地19日上午疑似遭到烏克蘭無人機襲擊，導致一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）超音速遠程轟炸機被燒毀，基輔當局尚未發表回應。

根據社群媒體上流傳的照片顯示，一架Tu-22 M3逆火遠程轟炸機在莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St. Petersburg）間的索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地起火。莫斯科表示，一架無人機被輕武器擊中，但成功損壞一架飛機。烏克蘭尚未對此做出回應。

Tu-22 M3的飛行速度是音速的兩倍，被俄軍廣泛用來攻擊烏克蘭城市，可攜2萬4000公斤的武器包括啞彈和自動導引飛彈等。

Tu-22 M3也可攜帶Kh-22反艦飛彈，巨大的彈頭專門用作對付美國航空母艦，也曾在去年用於空襲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）。

俄羅斯國防部發布聲明說，莫斯科時間19日上午10時左右發生一起「直升機型無人機襲擊事件」，但未造成人員傷亡，並稱火勢很快就被撲滅。

烏克蘭國防情報部門發言人20日表示，另一架軍用飛機在俄羅斯卡盧加州地區的一次無人機襲擊中受損。俄羅斯媒體也報導這起襲擊事件，但否認造成任何損害。

烏克蘭 俄羅斯 加州

上一則

聯合聲明影響中韓關係？韓外長：與美日會談未針對特定國家 非對立陣線

下一則

兵變失利後去向成謎 普里格津拍新影片曝「人在非洲」

延伸閱讀

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全

日本、伊朗領袖9月紐約會面 關注海上運油安全
波蘭、白俄羅斯邊境局勢升溫 俄大使警告

波蘭、白俄羅斯邊境局勢升溫 俄大使警告
澤倫斯基丹麥演講 稱確信俄羅斯將輸掉戰爭

澤倫斯基丹麥演講 稱確信俄羅斯將輸掉戰爭
俄烏戰爭開打後 這個國家趁機賺大錢

俄烏戰爭開打後 這個國家趁機賺大錢

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
智商204的神童白江賢。(取自白江賢Instagram)

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

2023-08-20 13:10
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高

赴中工作失利、慘淪街友…新「台流」人數創近年新高
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國

WSJ：中國40年經濟發展停滯 恐永遠無法超越美國
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤