烏無人機襲空軍基地 俄超音速戰略轟炸機遭炸成火球

俄羅斯北部諾夫哥羅德地區（Novgorod）一座空軍基地19日上午疑似遭到烏克蘭無人機襲擊，導致一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）超音速遠程轟炸機被燒毀。(取材自推特)

俄羅斯 北部諾夫哥羅德地區（Novgorod）一座空軍基地19日上午疑似遭到烏克蘭 無人機襲擊，導致一架Tu-22 M3逆火（Backfire-C）超音速遠程轟炸機被燒毀，基輔當局尚未發表回應。

根據社群媒體上流傳的照片顯示，一架Tu-22 M3逆火遠程轟炸機在莫斯科（Moscow）和聖彼得堡（St. Petersburg）間的索爾特西2號（Soltsy-2）空軍基地起火。莫斯科表示，一架無人機被輕武器擊中，但成功損壞一架飛機。烏克蘭尚未對此做出回應。

Tu-22 M3的飛行速度是音速的兩倍，被俄軍廣泛用來攻擊烏克蘭城市，可攜2萬4000公斤的武器包括啞彈和自動導引飛彈等。

Tu-22 M3也可攜帶Kh-22反艦飛彈，巨大的彈頭專門用作對付美國航空母艦，也曾在去年用於空襲烏克蘭馬里烏波爾（Mariupol）。

俄羅斯國防部發布聲明說，莫斯科時間19日上午10時左右發生一起「直升機型無人機襲擊事件」，但未造成人員傷亡，並稱火勢很快就被撲滅。

烏克蘭國防情報部門發言人20日表示，另一架軍用飛機在俄羅斯卡盧加州 地區的一次無人機襲擊中受損。俄羅斯媒體也報導這起襲擊事件，但否認造成任何損害。