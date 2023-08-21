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南海局勢緊繃 澳洲部署最大軍艦赴菲律賓聯合演習

中央社坎培拉號上21日綜合外電報導
澳洲最大軍艦「坎培拉號」在南海參加跟菲律賓、美國的聯合演習。（Getty Images）
澳洲最大軍艦「坎培拉號」在南海參加跟菲律賓、美國的聯合演習。（Getty Images）

澳洲最大軍艦「坎培拉號」（HMAS Canberra）今天在南海參加跟菲律賓、美國的聯合演習。目前3國正尋求強化彼此的防禦關係，以應對解放軍活動範圍持續擴張。

法新社報導，中國部署了數百艘海警船、海軍船艦和其他船舶在南海巡邏，並把海上礁石軍事化。中國主張擁有南海幾乎全部海域的主權，不顧國際法庭裁決中方立場並無法律依據。

坎培拉號是參與這次菲律賓「海浪演習」（Exercise Alon）的數艘船艦之一。

超過2000名來自澳洲、菲律賓的軍人參加這場8月14日至31日的陸海空演習，另有大約150名美軍陸戰隊員參與其中。

今天在菲律賓南部巴拉旺島（Palawan Island）的模擬空中突擊訓練，地點距離菲、中長期爭端的源頭南沙群島（Spratly Island）約200公里。

澳洲駐菲律賓大使劉海京（Hae Kyong Yu）在塔魯皮陶角機場（Tarumpitao Point Airfield）表示：「澳洲跟菲律賓一樣，都希望區域和平、穩定、繁榮、尊重主權，並以基於規則的秩序作為指引。」

她說這類演習「至關重要」，因為「透過這些演習，我們把文字化為行動」。

美國、日本、澳洲本週也將在菲律賓外海舉行聯合海軍演習。

澳洲最大軍艦「坎培拉號」在南海參加跟菲律賓、美國的聯合演習，超過2000名來自澳...
澳洲最大軍艦「坎培拉號」在南海參加跟菲律賓、美國的聯合演習，超過2000名來自澳洲、菲律賓的軍人參加，另有大約150名美軍陸戰隊員參與。（Getty Images）

澳洲 解放軍 日本

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