全球主要船運航線面臨缺水問題 聖嬰現象將使情況更惡化

巴拿馬運河已因水位太低而限制行經船隻的數量，凸顯越來越多氣候驅動的極端天氣事件正對世界主要船運航線造成影響。 路透

乾旱造成水位降低，迫使當局削減通過巴拿馬運河的船隻數量，這個事件凸顯愈來愈多氣候驅動的極端天氣事件正對世界主要船運航線 造成影響，而聖嬰現象可能會使情況變得更糟糕。

CNBC報導，2021年3月，世界上最大貨櫃輪之一的長賜號在蘇伊士運河 擱淺近一周，致使這個舉世最繁忙貿易路線的所有交通中斷，並造成歐洲、亞洲和中東之間的大規模混亂。

分析師警告說，氣候危機引發的極端天氣，可能會增加類似事件的發生頻率，並將對供應鏈 、糧食安全和區域經濟產生深遠影響。

就在巴拿馬運河塞船事件之前，聯合國氣象機構宣布聖嬰現象到來。桑茲說，聖嬰現象的出現可能使重要航運瓶頸的阻塞問題更加嚴重。他說，「我們現在看到的也許只是明年主菜的開胃菜，因為到2024年上半年，乾旱可能會更嚴重」，原因是聖嬰現象的影響。

巴拿馬運河可能是最容易受到氣候影響的船運航道之一，但它並不是唯一難以應付極端天氣影響的水道。萊茵河的低水位也令人擔憂。7月下旬，萊因河瓶頸考布的水位降至今年來最低。近年來這條歐洲最繁忙航線的水位下降已成為常態，導致船舶更難以滿載通行，運輸成本也跟著攀升。

全球保險經紀商達信（Marsh）在去年底發布的報告中警告，鑑於氣候驅動破壞性天氣事件的發生率不斷增加，應更關注與了解海上瓶頸點的脆弱性。達信的分析師表示，在全球五處主要航道中，只要有一處因事故或政治事件而中斷，其影響程度將遠遠超出全球供應鏈。