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英國恐怖護理師連殺7嬰 判處終身監禁

中央社倫敦21日綜合外電報導
媒體在法庭外報導英國護理師萊比的審判。(路透)
媒體在法庭外報導英國護理師萊比的審判。(路透)

英國護理師萊比（Lucy Letby）因在醫院內殺害7名新生兒，還企圖對另外6名嬰兒下手，今天被判處終身監禁，意味永遠不得獲釋。

法新社報導，萊比是在2015年6月至2016年6月期間犯下這些殺嬰案件，使她成為英國史上最惡名昭彰的連環殺手之一，也是近代殺害最多孩童的殺手，犯案動機迄今未明。

影片來源：YouTube Guardian News

現年33歲的萊比拒絕前往英格蘭（England）西北部曼徹斯特（Manchester）的法院出庭聽判，引發年幼受害者的家屬憤怒。

法官對萊比判處了罕見的終身監禁，這是現有的最嚴厲刑罰，並只針對犯下最令人髮指罪行的人，意味她將永遠不得獲釋。

一輛據信載著萊比的休旅車駛離法院。(路透)
一輛據信載著萊比的休旅車駛離法院。(路透)

在此之前，英國只有3名女性被判處終身監禁，包括「沼澤殺手」（Moors Murderer）辛德利（Myra Hindley）、連環殺手威斯特（Rose West）及丹尼希（Joanna Dennehy）。

辛德利在1960年代與男友布雷迪（Ian Brady）殺害5名孩童，已於2002年過世。

英國男醫師希普曼（Harold Shipman）殺害了15名病患，但涉嫌謀殺多達250名患者，於2000年被判處終身監禁，並於2004年在牢房中自盡身亡。

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