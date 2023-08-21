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俄「月球25號」登月失敗 任務主要顧問緊急住院

中央社莫斯科21日綜合外電報導
圖為停放在俄羅斯聯邦太空總署中的「月球25號」無人探測器。(美聯社)
圖為停放在俄羅斯聯邦太空總署中的「月球25號」無人探測器。(美聯社)

俄羅斯睽違47年首次進行登月任務，但隨著「月球25號」無人探測器失控撞上月球，任務以失敗告終，任務主要顧問、現年90歲的的俄國頂尖天文學家馬羅夫（Mikhail Marov）也因此健康狀況急遽惡化緊急住院。

俄羅斯聯邦太空總署（Roskosmos）承認，「月球25號」（Luna-25）19日進入預降軌道時發生問題，「這個探測器進入不可預測的軌道，並因與月球表面碰撞，如今已不復存在」。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，馬羅夫在任務失敗後，呼籲就相關情況展開調查，健康狀況隨即「急遽惡化」。

月球25號計畫失敗勢必引發互相指責，顏面無光的俄國總統普亭料將開革他認為應對此事負責的人。

馬羅夫是太空船設計巨擘，也是火星、金星和月球專家。探測器著陸失敗讓他極為難過，他也坦言這就是他突然住進莫斯科中央臨床醫院（TsKB）的原因。

他明確指出，月球25號是他「看到俄國月球計畫復興的最後希望」，但這個希望如今已破滅。

馬羅夫說，「很遺憾，我們沒能讓探測器成功著陸」，並呼籲以完全透明的方式徹查任務失敗原因。

他說，發射到近月軌道的演算法出現錯誤，「必須找出來」。

「對於即將參與（調查）委員會工作的專家來說，這不是什麼大問題。我認為在可預見的將來就能找到答案。」

馬羅夫在醫院告訴記者：「我正在接受觀察。」

他還呼籲俄羅斯當局繼續努力重返太空並登陸月球。

普亭的忠誠擁戴者、聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yury Borisov）如今也面臨危機，他被控終止對太空總署內部腐敗和預算浮濫的調查。

在1976年布里茲涅夫（Leonid Brezhnev）領導克里姆林宮（Kremlin）時期的「月球24號」（Luna-24）任務後，俄國就未再試圖進行月球任務。本次任務是普亭治國近24年來最雄心勃勃的太空計畫，其失敗也凸顯自冷戰時期的輝煌歲月以來，俄國太空實力衰退。

莫斯科1957年發射了第一枚繞地球人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），蘇聯太空人加加林（Yuri Gagarin）則在1961年成為進入太空的第一人。

圖為「月球25號」飛行途中攝得的畫面。(美聯社)
圖為「月球25號」飛行途中攝得的畫面。(美聯社)

太空人 俄國 普亭

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