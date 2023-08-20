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金磚國家擬擴大納入新成員 中促發展與G7分庭抗禮

編譯劉忠勇／綜合外電
金磚國家領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會。（歐新社）
金磚國家領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會。（歐新社）

金磚國家—巴西、俄羅斯、印度、中國和南非—領導人將於明天起在約翰尼斯堡舉行為期三天的高峰會，這次可能將擴大成員納入議題。金融時報報導，中國將推動金融國家成為G7的全方位對手。

南非總統拉瑪佛沙邀請逾60位國家和政府元首參加這次高峰會。拉瑪佛沙表示，超過20個國家已正式申請加入集團。

拉瑪佛沙在周日對國內發表電視講話：「擴大的金磚國家將代表一個多元化的國家集團，有共同的願望，希望有更平衡的世界秩序。」

不過，在峰會之前，印度和中國對擴張成員的議題立場不一。熟悉印度和中國立場的人向金融時報透露，爭執點在於金磚國家是否應該成為一個非結盟的俱樂部，為開發中國家的經濟利益而服務，還是一個挑戰西方的政治力量。

一位不願具名的中國官員說：「如果我們擴大金磚國家，納入全世界GDP的比重與G7相當，那麼我們在世界上的集體聲量會更強大。」

南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）本月強調，將金磚國家擴大視為一種反西方舉止是「極其錯誤」的看法。然而，西方國家可能會認為將伊朗、白俄羅斯和委內瑞拉納入金磚國家是接納中俄兩國盟友的舉止。自從2010年南非被邀入本來由巴西、俄羅斯、印度和中國組成的集團後，阿根廷、沙烏地阿拉伯和印尼均爭取下一個新成員。

中國外交部表示，習近平將於周一前往約翰尼斯堡和非洲領袖舉行峰會和其他會談，這是中國國家主席今年罕見的海外出訪。今年截至目前，習近平唯一的國際訪行是3月前往俄羅斯。

白俄羅斯 印度 南非

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