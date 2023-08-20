高溫極端氣候一年比一年嚴重 全球橄欖油業面臨危機

高溫極端氣候一年比一年嚴重，全球橄欖油價格恐將飆升。(路透)

今年夏季歐洲南部的炙熱高溫 ，不只奪走許多生命和引發駭人的森林野火，也衝擊橄欖樹生長，促使橄欖油產業專家對未來價格飆升和可能供應短缺發出警訊。

CNN報導，市場研究公司Mintec的植物油和油籽專家霍蘭德表示，氣溫過高時，橄欖樹會提早落果以保留水分，或以損害樹木健康的方式來結果。極端高溫若出現在春季將特別危險，因為此時是橄欖樹開花之時。

由於歐洲去年夏季創史上最熱紀錄，導致橄欖收成歉收，今夏溫度再創新高，使今年的收成更令人擔憂。霍蘭德說，全球最大橄欖油生產國西班牙去年產量銳減至約62萬公噸，遠低於近五年平均的約130萬公噸。

全球最大橄欖油品牌之一的百益橄欖油（Filippo Berio）英國子公司執行長贊雷表示，在歷經去年產季的產量不足後，這個產業現在最不想看到再一次歉收，但目前一些跡象顯示，事態正朝向這個方向發展。今夏高溫席捲了大片地中海地區，帶來科學家口中若非氣候變遷 否則絕不可能發生的「炎熱地獄」。

這已影響西班牙，4月來不斷出現熱浪，氣溫邁向攝氏40度，義大利 和希臘等橄欖油產國也一樣。

整體損害程度要到10、11月的收成時節才能知曉，但霍蘭德表示，預估今年產季的橄欖油產量將比近五年平均短少70萬公噸，減幅逾30%。

贊雷表示，橄欖油批發價格已比去年同期翻漲一倍，且所有跡象都顯示下次收成將會歉收。他說：「這個產業已陷入危機。」

國際橄欖理事會（IOC）則未形容當前情勢為危機，但發言人表示：「由於氣候變遷，我們正面臨複雜情況。」他表示，全球橄欖油產量預估在2022年10月~2023年9月間減少了20%。