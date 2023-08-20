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64%泰選民反對政府納入軍系 貝東塔：抱歉沒遵守諾言

編譯陳曉慈／即時報導
為泰黨議員、前泰國總理塔信么女貝東塔。(路透(
為泰黨議員、前泰國總理塔信么女貝東塔。(路透(

泰國國家發展管理研究院（NIDA）20日的民調結果顯示，1310名受訪者當中，約64%不認同或完全不接受為泰黨納入軍系人馬籌組「特別政府」。

泰國國會22日將再度舉行總理選舉，國會最大黨「前進黨」黨魁皮塔在總理選舉兩度失利後，宣布把組閣機會讓給國會第二大黨「為泰黨」。為泰黨預計推出地產大亨賽塔角逐總理之位，並計畫納入軍方人馬進聯合政府。

為泰黨是目前正流亡海外的前泰國總理塔信所創立。路透報導，塔信么女貝東塔與另一名為泰黨人20日向大眾致歉，表示為泰黨沒能遵守選前諾言、在不與軍方政黨結盟的情況下尋求籌組聯合政府。貝東塔表示，為泰黨必須調整才能讓泰國持續運轉，「當然，為泰黨得為此付出代價，那就是人民的批判。對於讓許多人失望與難過，我們謙卑地接受並道歉」。

賽塔若要成功籌組聯合政府、當上總理，必須獲得國會兩院加總超過半數議員支持，其中參議院全是軍方指派的人馬。總理選舉同天，流亡海外十餘年的塔信計畫返抵泰國。貝東塔20日表示，塔信返國與國內政治無關。20日民調顯示，38.6%受訪者希望貝東塔擔任總理，36.6%希望由賽塔出任。

為泰黨17日獲得親軍方的「團結建國黨」支持，另一親軍方政黨「公民力量黨」議員8月也表示會支持為泰黨。團結建國黨是為了支持軍人出身的總理帕拉育成為總理候選人而成立的新政黨，公民力量黨則由親軍方人士和退役軍人組成，主席是軍人出身的現任副總理普拉威，這些政黨軍方色彩濃厚，為泰黨因此被泰國輿論批評背棄民主陣營。

泰國 民調 參議院

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