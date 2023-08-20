至少18死…巴基斯坦巴士小卡車相撞 起火燒到剩骨架

巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，巴士被燒到只剩骨架。(截自推特)

巴基斯坦當局表示，今天在東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，造成至少18人死亡。

路透報導，一輛載有33名乘客、從南部港口城市喀拉蚩（Karachi）開往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的巴士在清晨時分與另一車輛相撞。

旁遮普省哈菲扎巴德區（Hafizabad）警察局長阿瑪德（Fahad Ahmad）表示：「這輛不幸的巴士…於凌晨4時30分左右與載有3小箱汽油的小卡車相撞。」

阿瑪德表示：「巴士和卡車立即起火，包括小卡車駕駛在內，共有18人當場死亡。」

阿瑪德提到，另外16名傷勢嚴重者已被送往醫院。

在巴基斯坦，由於交通規則少被遵守、鄉村地區的道路狀況不佳，致命的交通事故屢見不鮮。

今年1月一個周日，一輛巴士於巴基斯坦南部俾路支省（Baluchistan）墜入山溝後起火，造成40多人死亡。 巴基斯坦發生嚴重車禍，消防人員在現場撲滅火勢。(新華社)