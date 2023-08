至少18死…巴基斯坦巴士小卡車相撞 起火燒到剩骨架

巴基斯坦當局表示,今天在東部旁遮普省(Punjab)發生巴士與小卡車相撞起火事故,造成至少18人死亡。

路透報導,一輛載有33名乘客、從南部港口城市喀拉蚩(Karachi)開往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德(Islamabad)的巴士在清晨時分與另一車輛相撞。

旁遮普省哈菲扎巴德區(Hafizabad)警察局長阿瑪德(Fahad Ahmad)表示:「這輛不幸的巴士…於凌晨4時30分左右與載有3小箱汽油的小卡車相撞。」

阿瑪德表示:「巴士和卡車立即起火,包括小卡車駕駛在內,共有18人當場死亡。」

阿瑪德提到,另外16名傷勢嚴重者已被送往醫院。

在巴基斯坦,由於交通規則少被遵守、鄉村地區的道路狀況不佳,致命的交通事故屢見不鮮。

今年1月一個周日,一輛巴士於巴基斯坦南部俾路支省(Baluchistan)墜入山溝後起火,造成40多人死亡。 巴基斯坦發生嚴重車禍,消防人員在現場撲滅火勢。(新華社)

BREAKING – A bus in Pakistan caught fire after hitting a van parked on the hard shoulder of an intercity motorway in the eastern province of Punjab, killing at least 18 people and injuring 13 others. 👀 pic.twitter.com/4yEBuHCG4Y