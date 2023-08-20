至少18死…巴基斯坦巴士小卡車相撞 起火燒到剩骨架
巴基斯坦當局表示，今天在東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，造成至少18人死亡。
路透報導，一輛載有33名乘客、從南部港口城市喀拉蚩（Karachi）開往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的巴士在清晨時分與另一車輛相撞。
旁遮普省哈菲扎巴德區（Hafizabad）警察局長阿瑪德（Fahad Ahmad）表示：「這輛不幸的巴士…於凌晨4時30分左右與載有3小箱汽油的小卡車相撞。」
阿瑪德表示：「巴士和卡車立即起火，包括小卡車駕駛在內，共有18人當場死亡。」
阿瑪德提到，另外16名傷勢嚴重者已被送往醫院。
在巴基斯坦，由於交通規則少被遵守、鄉村地區的道路狀況不佳，致命的交通事故屢見不鮮。
今年1月一個周日，一輛巴士於巴基斯坦南部俾路支省（Baluchistan）墜入山溝後起火，造成40多人死亡。
BREAKING – A bus in Pakistan caught fire after hitting a van parked on the hard shoulder of an intercity motorway in the eastern province of Punjab, killing at least 18 people and injuring 13 others. 👀 pic.twitter.com/4yEBuHCG4Y— HumanDilemma (@HumanDilemma_) August 20, 2023
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