我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租2500元 這間曼哈頓公寓爆紅 因為少這項東西

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

至少18死…巴基斯坦巴士小卡車相撞 起火燒到剩骨架

中央社巴基斯坦拉合爾20日綜合外電報導
巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，巴士被燒到只剩骨架。(截自推特)
巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，巴士被燒到只剩骨架。(截自推特)

巴基斯坦當局表示，今天在東部旁遮普省（Punjab）發生巴士與小卡車相撞起火事故，造成至少18人死亡。

路透報導，一輛載有33名乘客、從南部港口城市喀拉蚩（Karachi）開往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的巴士在清晨時分與另一車輛相撞。

旁遮普省哈菲扎巴德區（Hafizabad）警察局長阿瑪德（Fahad Ahmad）表示：「這輛不幸的巴士…於凌晨4時30分左右與載有3小箱汽油的小卡車相撞。」

阿瑪德表示：「巴士和卡車立即起火，包括小卡車駕駛在內，共有18人當場死亡。」

阿瑪德提到，另外16名傷勢嚴重者已被送往醫院。

在巴基斯坦，由於交通規則少被遵守、鄉村地區的道路狀況不佳，致命的交通事故屢見不鮮。

今年1月一個周日，一輛巴士於巴基斯坦南部俾路支省（Baluchistan）墜入山溝後起火，造成40多人死亡。

巴基斯坦發生嚴重車禍，消防人員在現場撲滅火勢。(新華社)
巴基斯坦發生嚴重車禍，消防人員在現場撲滅火勢。(新華社)

上一則

登陸月球南極失敗 俄羅斯「月球25號」失聯墜毀於月球表面

下一則

校園霸凌或課跟不上？智商204十歲跳級神童自請退學

延伸閱讀

墜200公尺懸崖…秘魯安地斯山區巴士衝出山區公路 至少奪13命

墜200公尺懸崖…秘魯安地斯山區巴士衝出山區公路 至少奪13命
報復褻瀆可蘭經 巴基斯坦國穆斯林焚教堂

報復褻瀆可蘭經 巴基斯坦國穆斯林焚教堂
中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案

中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案
中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案

中國工程車隊在巴基斯坦遇襲 俾路支解放軍犯案

熱門新聞

每日郵報18日報導，義大利東南部巴里港日前發生一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，懇求船長可以等等他們。（照片翻攝：informazione.it）

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付8千英鎊被留碼頭 哭求船長不要離開

2023-08-19 05:32
馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
去年印度出口稻米至全球約140國，逾2000萬公噸。專家憂心，印度限制稻米出口將使全球糧價再上漲；圖為印度南方安德拉省一處主要稻米貿易港口。（路透）

印度限制出口 全球米價拉警報…美加爆發「搶米潮」

2023-08-17 19:27

超人氣

更多 >
德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術

德州華男突遭中風半身癱瘓 因這原因無法動手術
金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖

金星轟「好聲音」惡有惡報 甄妮罵「欠缺良知」…意外扯進這些大咖
李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

李玟快看…浙江衛視出手調查「好聲音」

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨

颶風喜萊莉今襲南加州 將致災難級洪水 低窪區嚴防豪雨
亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝

亞裔喝酒就臉紅是「嚴重警訊」 醫師勸：最好別喝