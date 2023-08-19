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厄瓜多選前再傳槍聲 市鎮首長座車被打成蜂窩

中央社／基多19日綜合外電報導
厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）19日稱他的座車18日晚間遭多名持槍歹徒開槍攻擊，車體上留下許多彈痕。（取材自La Vitrina臉書影片截圖）
厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）19日稱他的座車18日晚間遭多名持槍歹徒開槍攻擊，車體上留下許多彈痕。（取材自La Vitrina臉書影片截圖）

厄瓜多明天即將舉行總統大選，今天卻有一市鎮首長出面透露自己與妻子險些遭暗殺。

法新社報導，濱海城市拉利伯塔德（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）表示，多名持槍歹徒昨晚對他的座車開了30多槍，所幸他毫髮無傷。

塔馬里斯在社群平台X（舊稱推特）表示有歹徒「試圖殺害我」，並說有多人目擊這場槍擊事件。

厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco T...
厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz，右）與妻子19日開直播表示，多名持槍歹徒18日晚間對他的座車開了30多槍。（取材自La Posta臉書影片截圖）

他隨後在另一社群平台臉書（Facebook）貼文說，昨晚從不遠的瓜亞基爾（Guayaquil）返回拉利伯塔德時，兩名持槍歹徒步下一輛警車，隨後對他的裝甲車開槍。

在臉書影片中，他穿著防彈背心並在妻子陪伴下說：「不過幾秒鐘時間，他們便對車身連開好幾槍…甚至沒有開口問是誰坐在車內。」事發當時他妻子也在廂型車內。

厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco T...
厄瓜多拉利伯塔德市（La Libertad）首長塔馬里斯（Francisco Tamariz）19日稱他的座車18日晚間遭多名持槍歹徒開槍攻擊，車體上留下許多彈痕。（取材自La Vitrina臉書影片截圖）

厄瓜多明天即將舉行總統大選。造勢期間已有一位聲勢領先的候選人遇刺身亡，各方均矢言將解決境內這類無法無天的現象。

厄瓜多近幾年成了海外毒梟的活動熱區，他們為尋求經由厄瓜多輸出古柯鹼，在地方幫派間引發冷酷爭奪戰。

厄瓜多謀殺率已飆過墨西哥和哥倫比亞，而選前多位政治人物遇害身亡更凸顯了厄瓜多領袖階層所面臨的挑戰。

其中最引發關注的莫過於總統候選人兼反貪運動領袖維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺案，他選前數天在光天化日之下遭人槍殺身亡。

而另一方面，右翼總統候選人索南霍茲納（Otto Sonnenholzner）今天在社群平台X號上表示自己目睹了一場槍擊事件，但目前並不清楚他是否是這起槍擊事件的預設目標。

索南霍茲納過去曾任厄瓜多副總統，他表示他在瓜亞基爾「和家人共進早餐的地方剛剛發生槍戰」。

根據當地官員說法，事發地點不遠處曾因一起商店搶劫案引發「警察追捕」的情況。

槍擊 臉書

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