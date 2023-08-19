安倍晉三去世逾一年 自民黨安倍派尚未選出新會長

已故前日本首相安倍晉三。（新華社資料圖片）

日本 執政黨自民黨的最大派閥安倍 派17日開會通過由會長代理鹽谷立擔任座長（相當於代表），成立「常任幹事會」的新體制。這是去年7月前首相安倍晉三遇刺身亡後，安倍派有新動作，但仍未選出新會長。

安倍派的正式名稱是清和政策研究會（清和研），目前有100位國會議員，是自民黨內規模及影響力最大的派閥，足以影響自民黨總裁、首相的人選。原本由安倍晉三擔任會長，安倍去年7月8日遇刺身亡後，由73歲的眾議員 鹽谷立及69歲的眾議員下村博文擔任代理會長，並由與安倍較親的5位國會議員（5人眾）輔佐。

安倍派17日在自民黨總部召開大會，會長代理、前文部科學大臣鹽谷在會上說：「大家團結，一個都不能少，身為最大派閥支持岸田政府。」

鹽谷還提議，作為新的運作體制，目前不設會長一職，而是成立由主要成員參加的「常任幹事會」，由自己扮演統籌角色的「座長」（相當於代表）。對此，與會者有人認為「應該選出新會長才對」、「外界很難理解座長一詞」。

大會最後決定，成立「常任幹事會」，由鹽谷扮演統籌的角色。大會上也同意「常任幹事會」的規模、人選以及鹽谷的職稱等都委由鹽谷作決定。

會後，鹽谷對媒體表示，派閥的通稱可能仍沿用「安倍派」一詞，安倍猝逝，要選出會長人選真的很難，所以才提議成立可穩健運作的體制，基本上已獲認同，至於常任幹事會的成員，考慮以擔任過閣僚的人為主。

日本產經新聞報導，安倍派17日決定啟動新體制，這是安倍去世後，安倍派原本停滯的時針開始動起來，但實質上新體制是集體領導體制。鹽谷在領導力及在選舉及人事方面的交涉能力並非眾望所歸，今後有關安倍派的會長職務、黨總裁（黨主席）候選人的選出，外界認為可能將出現暗鬥，安倍派是否能發揮自民黨最大派閥的影響力，情況未明朗。

報導指出，日本首相岸田文雄最快今年9月將舉行內閣改組及黨主管人事更換。屆時，鹽谷將成為代表安倍派與岸田交涉的對口窗口。

一般認為，常任幹事會的成員，鹽谷可能指派與安倍較親近的5位國會議員，包括59歲的自民黨政調會長萩生田光一、60歲的參議院幹事長世耕弘成、60歲的官房長官松野博一、60歲的經濟產業大臣西村康稔、67歲的國會對策委員長高木毅，都曾擔任過閣僚，隨著世代交替，這5人將成安倍派的中心。

產經說，安倍派的新體制是否成為該派揭開亂鬥的序幕，值得關注。

日本放送協會（NHK）報導，清和政策研究會（清和研，目前俗稱安倍派）是由前首相福田赳夫發起成立的，屬自民黨內保守政策集團。西元2000年後，出了多位首相，包括森喜朗、小泉純一郎、安倍晉三、福田康夫等。

清和研過去曾出現分裂。1990年代，為了爭取繼第2任會長安倍晉太郎（前外務大臣，安倍晉三之父）之後的會長職務，三塚博（前大藏大臣）與加藤六月（前農林水產大臣）嚴重對立，結果由三塚當上會長，加藤離開清和研。

後來，為了爭取繼三塚之後擔任會長，森喜朗與龜井靜香（前政務調查會長）競爭激烈，結果由森喜朗當上會長，龜井帶著約20名國會議員離開清和研。

2012年自民黨總裁選舉，安倍第2度勝出，清和研避免分裂，但當時的清和研會長町村信孝（前眾議院議長）也參選自民黨總裁選舉，形成清和研有2人參選的局面。