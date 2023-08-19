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印度男子偷拍空服員 女乘客揭發獲5萬網友按讚

中央社新德里19日專電
一名中年印度男子在飛機上偷拍女空服員裙底風光，被另一名女乘客當場發現並揭發。圖為事發飛機示意圖。（路透）
一名中年印度男子在飛機上偷拍女空服員裙底風光，被另一名女乘客當場發現並揭發。圖為事發飛機示意圖。（路透）

一名中年印度男子在飛機上偷拍女空服員裙底風光，被另一名女乘客當場發現並揭發。相關影片傳上網後獲5萬多個網友按讚，稱女乘客見義勇為之舉有助嚇阻類似事件發生。

德里婦女委員會主席馬里瓦（Swati Maliwal）昨天在原名推特（Twitter）的社群網站X中說，一名男乘客日前在飛機上偷拍女性空服員及其他女性的不雅照。

馬里瓦同時也致函德里警方，要求他們在8月23日以前提供全案相關資料，若嫌犯未被逮捕，必須說明原因。

機上偷拍事件發生於8月3日，但相關影片最近才在網路流傳，引起社會注意。

一名女性部落客當時從德里搭機前往孟買，正好發現鄰座中年男子趁空服員坐在對面折疊座椅時，取出手機偷拍她的大腿及裙下風光，於是錄下作為證據，並當場舉發。

網友紛紛讚揚女部落客見義勇為，如果大家都能像她這樣，將可有效嚇阻性騷事件發生。她的影片已獲5萬5000多位網友按「讚」。

航空公司已證實此事件，並稱在其他機組人員的介入下，男子已刪除手機裡多張女空服員大腿及底褲的照片，並寫下道歉信。

根據印度今日商業報（Business Today）報導，男子在飛機降落後即被孟買警方逮捕，控以「冒犯女性的端莊德行」的罪名。

今年1月，兩名印度男子在德里飛往海德拉巴市（Hyderabad）的班機上，不當觸碰女空服員，而被趕下飛機扭送警察局；今年5月，一名男乘客在柯枝市（Kochi）飛往博帕爾市（Bhopal）的航班上，被指騷擾女空服員而被逮捕。

印度 社群網站 性騷

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