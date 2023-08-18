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14國空軍齊聚菲律賓 演練人道援助及救災技巧

中央社╱克拉克18日專電
菲律賓和美國合辦的2023年太平洋空運演習14日到18日在菲律賓多處基地登場，共有日本、加拿大、馬來西亞等14國參與。圖為菲美空軍17日於克拉克空軍基地進行大規模傷亡疏散演習。(中央社)
菲律賓和美國合辦的2023年太平洋空運演習14日到18日在菲律賓多處基地登場，共有日本、加拿大、馬來西亞等14國參與。圖為菲美空軍17日於克拉克空軍基地進行大規模傷亡疏散演習。(中央社)

菲律賓和美國合辦的2023年太平洋空運演習本週在菲國多處基地登場，共有日本、加拿大、馬來西亞等14國參與，演練空中投送物資、傷病患後送、後勤支援等技巧與聯合行動力。

2023年太平洋空運演習（Pacific Airlift Rally 2023）14日至18日在菲律賓克拉克空軍基地、馬尼拉都會區的維拉莫爾（Colonel Jesus Villamor）空軍基地及中部宿霧省（Cebu）艾布恩（Benito N Ebuen）空軍基地等處登場。

本屆演習參與國家包括印尼、孟加拉、汶萊、馬爾地夫、蒙古、尼泊爾、新加坡斯里蘭卡和東帝汶等。參與國家在演習中進行空降訓練演習、空運行動、後勤規劃兵棋推演及議題領域專家交流，以演練人道援助及災難防救的任務規畫、貨物裝卸和裝載、多國空地和空投行動及醫療運輸行動等。

菲律賓空軍17日開放媒體採訪大規模傷亡疏散演習。菲國空軍航空外科醫生阿吉拉（Julian Arguilla）受訪指出，菲律賓是群島國家，許多偏遠島嶼與主島隔絕，只能透過飛機或直升機運輸，空中運輸有時是到達偏遠災區唯一途徑，因此空中醫療後送訓練非常重要。

他說，美國空軍擁有所有的標準作業流程訓練及先進設備，也帶來許多救災實務經驗分享，讓菲國空軍獲益良多。由於菲律賓天然災害頻仍，菲國也很高興能與各國分享人道援助及災難防救的最佳實踐經驗。

菲律賓空軍兵棋推演管制員坎尼札瑞斯（Sedfrey Cañizares）說，菲國軍隊在許多災害防救中扮演主導或支援的重要角色，感謝美國和多國空軍來到菲律賓分享救災經驗，相信若有災難發生，他們已準備好到菲律賓伸出援手。

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