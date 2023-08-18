美日韓大衛營峰會登場 拜登：三國愈強大、世界就愈安全

總統拜登（中）18日在大衛營迎接來訪的日相岸田文雄（右）和南韓總統尹錫悅。美聯社

拜登 總統、日本 首相岸田文雄和南韓 總統尹錫悅18日在馬里蘭州大衛營，召開這三國史上首度的單獨高峰會，而非順便假其他國際會議場邊舉行。東道主拜登在峰會正式開始前於另外兩位領袖面前表示，當美日與南韓團結一致時，三國愈強大、世界就愈安全，而且「我知道，這是三國共享的信念」。

拜登還說，他想感謝將岸、尹兩人懷抱的政治勇氣，是這股勇氣引領他們來此，「今天將被謹記為一個歷史性的日子」。

美聯社18日引述拜登政府官員報導，三國已就一項新的安全承諾達成共識，一旦太平洋爆發安全危機或威脅時，就有義務啟動三方磋商機制。南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝在華府記者會中，將該機制稱為三邊協商約定（Commitment to Consult）。

東道主拜登17日下午即先赴大衛營，準備迎接來訪的日本及南韓領袖。岸、尹兩人18日搭乘美國海軍陸戰隊直升機抵達，均未打領帶，以符合做為美國總統度假地的大衛營休閒氣氛，並接受軍禮歡迎。兩人與拜登於美東時間18日上午約11點15分展開三方峰會，在幾乎一整天緊鑼密鼓的議程後，3位領袖將宣布包括前述安全承諾在內多項新的合作作為。

據報導，在當地時間上午10點左右，拜登就分別和岸田及尹錫悅會晤。但因保密到家，三國媒體均無所悉。

白宮國安顧問蘇利文18日在峰會開始前不久說，關於這次峰會無需贅言，就是一件了不得的大事，峰會將宣布增進三方安全合作的重大舉措。他還說，峰會是歷史性大事，替更和平繁榮的印太，以及更強大安全的美國設定條件。