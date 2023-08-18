我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智能手表95%表帶積聚有害細菌 2種材料較易帶菌

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

美日韓大衛營峰會登場 拜登：三國愈強大、世界就愈安全

編譯茅毅／即時報導
總統拜登（中）18日在大衛營迎接來訪的日相岸田文雄（右）和南韓總統尹錫悅。美聯社
總統拜登（中）18日在大衛營迎接來訪的日相岸田文雄（右）和南韓總統尹錫悅。美聯社

拜登總統、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅18日在馬里蘭州大衛營，召開這三國史上首度的單獨高峰會，而非順便假其他國際會議場邊舉行。東道主拜登在峰會正式開始前於另外兩位領袖面前表示，當美日與南韓團結一致時，三國愈強大、世界就愈安全，而且「我知道，這是三國共享的信念」。

拜登還說，他想感謝將岸、尹兩人懷抱的政治勇氣，是這股勇氣引領他們來此，「今天將被謹記為一個歷史性的日子」。

美聯社18日引述拜登政府官員報導，三國已就一項新的安全承諾達成共識，一旦太平洋爆發安全危機或威脅時，就有義務啟動三方磋商機制。南韓總統辦公室國家安保室第一次長金泰孝在華府記者會中，將該機制稱為三邊協商約定（Commitment to Consult）。

東道主拜登17日下午即先赴大衛營，準備迎接來訪的日本及南韓領袖。岸、尹兩人18日搭乘美國海軍陸戰隊直升機抵達，均未打領帶，以符合做為美國總統度假地的大衛營休閒氣氛，並接受軍禮歡迎。兩人與拜登於美東時間18日上午約11點15分展開三方峰會，在幾乎一整天緊鑼密鼓的議程後，3位領袖將宣布包括前述安全承諾在內多項新的合作作為。

據報導，在當地時間上午10點左右，拜登就分別和岸田及尹錫悅會晤。但因保密到家，三國媒體均無所悉。

白宮國安顧問蘇利文18日在峰會開始前不久說，關於這次峰會無需贅言，就是一件了不得的大事，峰會將宣布增進三方安全合作的重大舉措。他還說，峰會是歷史性大事，替更和平繁榮的印太，以及更強大安全的美國設定條件。

拜登 南韓 日本

上一則

白俄羅斯箝制思想 兩首具反抗主義色彩詩歌遭禁

下一則

瓦格納威脅增加 立陶宛關閉兩處與白俄過境點

延伸閱讀

中國人告佛州置產禁令 法官裁決敗訴

中國人告佛州置產禁令 法官裁決敗訴
白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應

白宮稱拜登願「不設任何先決條件」會晤金正恩 北韓沒有回應
知情人士：破產保護恒大主動聲請 是美元債重組正常程序

知情人士：破產保護恒大主動聲請 是美元債重組正常程序
CNN：夏威夷擁有全球最大警報系統 為何沒響？

CNN：夏威夷擁有全球最大警報系統 為何沒響？

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？