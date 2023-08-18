白俄羅斯箝制思想 兩首具反抗主義色彩詩歌遭禁

白俄羅斯強人盧卡申科（Alexander Lukashenko）。美聯社

白俄羅斯 今天宣布兩首19世紀著名詩歌為極端主義素材，這是這個與世隔絕的國家加強鎮壓的最新跡象。

法新社報導，自2020年備受爭議的連任引發大規模抗議以來，白俄羅斯強人盧卡申科（Alexander Lukashenko）加大了對批評聲浪的打壓力道。

檢察官的裁決涉及白俄羅斯文學界著名人物杜寧-馬特辛基耶維奇（Vintsent Dunin-Martsinkyevich）的兩首詩歌，以及文學評論家亞努什科維奇（Yazep Yanushkevich）為他其中一個版本的作品寫下的序言。

文學專家帕什科維奇（Ales Pashkevich）告訴法新社：「現在正發生的事情是從獨裁統治過渡到極權專政的轉變。人們受到恐嚇，而呼籲民族反抗的經典作品被政府禁止。」

這兩首詩歌的主題圍繞19世紀波蘭裔白俄羅斯作家卡利諾夫斯基（Kastus Kalinouski）領導的反抗俄羅斯帝國起義。

一個廣為人知的白俄羅斯志願團體「卡斯圖斯．卡利諾夫斯基團」 （Kastus Kalinouski Regiment）在烏克蘭 與俄羅斯軍隊作戰，這個志願兵團的名字就是以當年革命者的名字命名。

帕什科維奇說道：「現今的白俄羅斯社會正在重新演繹當時的階段，這與烏克蘭戰爭、白俄羅斯的大規模鎮壓以及俄羅斯在其中扮演角色息息相關。」