我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

智能手表95%表帶積聚有害細菌 2種材料較易帶菌

華人留學生搭Uber受重傷 舊金山華埠社區愛心捐款1萬7千元

美日韓峰會登場 中外交部：亞太不能成地緣爭奪決鬥場

記者陳宥菘／即時報導
美日韓領導人18日將在美國大衛營舉行峰會，中國外交部發言人汪文斌對此表示，亞太不能成為地緣爭奪的決鬥場。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。（美聯社）
美日韓領導人18日將在美國大衛營舉行峰會，中國外交部發言人汪文斌對此表示，亞太不能成為地緣爭奪的決鬥場。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。（美聯社）

美國、日本與韓國領導人18日將在大衛營（Camp David）舉行峰會，據傳三國將同意加強安全方面的合作。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，亞太不能成為地緣爭奪的決鬥場。拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心。

汪文斌於18日例行記者會上作出上述表示。他指出，面對變亂交織的國際安全形勢，各方應當秉持安全共同體理念，堅持真正的多邊主義，協力應對各種安全挑戰，「任何國家都不應以犧牲他國安全利益，損害地區和平穩定為代價，謀求自身安全」。

汪文斌表示，「究竟是誰在製造矛盾加劇緊張？國際社會自有公論」。

汪文斌強調，亞太地區是和平發展的高地、合作發展的熱土，絕不能再成為地緣爭奪的決鬥場，並稱，拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心，勢必招致地區國家的警惕和反對。

據外媒報導，美日韓三國領導人將採納兩份成果文件，包含三國合作指引的「大衛營原則」，以及聚焦合作願景的「大衛營精神」，以明確三邊合作框架。且據稱，三國將宣布擴大彈道飛彈防禦和技術開發方面的軍事合作計畫。

彈道飛彈 日本

上一則

美調查斷定東南亞太陽能廠迴避關稅 明年面臨254%稅率

下一則

梅根開心過日子 皇室專家竟又曲解成對皇室下一波宣戰

延伸閱讀

美日韓峰會將發表三方公約 合作範圍留詮釋空間

美日韓峰會將發表三方公約 合作範圍留詮釋空間
美日韓峰會地點大衛營原本叫香格里拉？ 羅斯福取名被艾森豪改掉

美日韓峰會地點大衛營原本叫香格里拉？ 羅斯福取名被艾森豪改掉
金磚5國下周峰會 金磚之父批共同貨幣荒謬

金磚5國下周峰會 金磚之父批共同貨幣荒謬
美日韓大衛營峰會今登場 台海和平料納聯合聲明

美日韓大衛營峰會今登場 台海和平料納聯合聲明

熱門新聞

馬來西亞一架小飛機17日墜毀於雪蘭莪州，共造成10人死亡。(截自X)

失事瞬間曝光 大馬墜機10死 罹難者多為政治人物

2023-08-17 09:10
美國41歲加密貨幣大亨皮耶夫(圖右)慘遭酒保瓦爾奇諾夫殺害分屍並沖進馬桶。（取材自臉書）

加密貨幣大亨慘遭「碎屍沖進馬桶」 下水道阻塞才被發現

2023-08-16 05:25
哥倫比亞的亞馬遜叢林地區5月初發生小飛機墜毀事故，生還的4位原住民孩童在叢林流浪多日最終獲救。(美聯社)

哥倫比亞叢林墜機事故倖存女童 被發現遭繼父長期性侵

2023-08-13 09:57
法國南部蔚藍海岸度假勝地聖托佩據報近日發生一位消費者因為只留了500歐元小費，導致他被憤怒的服務生追了回去，還遭到出言訓斥，事後氣憤地揚言不想再來了。資料照片。（路透）

500歐元小費「還不夠」 法國蔚藍海岸傳有餐廳把客人叫回再加一倍

2023-08-16 06:21
梅根在夏天穿著厚大衣、脖子圍上圍巾出門，再度遭到網友熱議。圖／摘自Pagesix IG

炫富不怕流汗？梅根夏天穿千元厚大衣 被嫌熱感失調

2023-08-12 12:26
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48

超人氣

更多 >
經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷

經8大道匯款公司寄錢回家 布魯克林華女護照被註銷
颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死
8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩

8種免費服務 讓你退休生活省錢又精彩
急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡

急墜750呎 身體斷兩半…男子曼哈頓酒店頂樓跳下身亡
「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？

「不可能任務」北美失利 阿湯改變心意 再回去變影集？