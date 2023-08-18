美日韓峰會登場 中外交部：亞太不能成地緣爭奪決鬥場

美日韓領導人18日將在美國大衛營舉行峰會，中國外交部發言人汪文斌對此表示，亞太不能成為地緣爭奪的決鬥場。圖為拜登總統、日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅，5月21日在日本廣島G7峰會會晤。（美聯社）

美國、日本 與韓國領導人18日將在大衛營（Camp David）舉行峰會，據傳三國將同意加強安全方面的合作。對此，中國外交部發言人汪文斌表示，亞太不能成為地緣爭奪的決鬥場。拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心。

汪文斌於18日例行記者會上作出上述表示。他指出，面對變亂交織的國際安全形勢，各方應當秉持安全共同體理念，堅持真正的多邊主義，協力應對各種安全挑戰，「任何國家都不應以犧牲他國安全利益，損害地區和平穩定為代價，謀求自身安全」。

汪文斌表示，「究竟是誰在製造矛盾加劇緊張？國際社會自有公論」。

汪文斌強調，亞太地區是和平發展的高地、合作發展的熱土，絕不能再成為地緣爭奪的決鬥場，並稱，拼湊各種排他性小圈子、小集團，將陣營對抗和軍事集團帶入亞太的企圖不得人心，勢必招致地區國家的警惕和反對。

據外媒報導，美日韓三國領導人將採納兩份成果文件，包含三國合作指引的「大衛營原則」，以及聚焦合作願景的「大衛營精神」，以明確三邊合作框架。且據稱，三國將宣布擴大彈道飛彈 防禦和技術開發方面的軍事合作計畫。