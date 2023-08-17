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氣候變遷海水溫度飆升 愛爾蘭漁民憂魚群北遷

中央社愛爾蘭基里貝格斯16日綜合外電報導
北大西洋在夏季月分的期間之內溫度飆升，令外界擔憂魚群可能被逼往較寒冷的水域，令原本就已陷入困境的漁業雪上加霜。圖為愛爾蘭西北部基里貝格斯（Killybegs）漁港一個魚市場出售的鯖魚。（Getty Images）
北大西洋在夏季月分的期間之內溫度飆升，令外界擔憂魚群可能被逼往較寒冷的水域，令原本就已陷入困境的漁業雪上加霜。圖為愛爾蘭西北部基里貝格斯（Killybegs）漁港一個魚市場出售的鯖魚。（Getty Images）

23歲愛爾蘭漁民麥金尼斯（Daragh McGuinness）表示，他自完成學業時就立志加入捕魚行列，但如今他擔心氣候變遷恐毀掉供養他家族幾代人的捕魚產業。

法新社報導，麥金尼斯在拖網漁船「大西洋挑戰號」（Atlantic Challenge）上擔任艙面水手，該船目前停泊在愛爾蘭西北部基里貝格斯（Killybegs）漁港。

他在船上駕駛室內向法新社表示：「這是一個大問題…這真有可能毀掉捕魚產業，至少在愛爾蘭有可能。」

北大西洋在夏季月分的期間之內溫度飆升，令外界擔憂魚群可能被逼往較寒冷的水域，令原本就已陷入困境的漁業雪上加霜。

今年7月底，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣布，北大西洋海面平均溫度創下攝氏24.9度新高。

大西洋挑戰號和多數從基里貝格斯啟航的船隻一樣，專門捕撈藍鱈及鯖魚，這些魚種在國際市場上價格高昂，每趟捕撈後約1至2天即返回港口，以確保漁獲新鮮度。

麥金尼斯解釋：「這會讓你擔心自己被逼得跑到更遠、更北邊的地方（捕魚），以致無法及時返回基里貝格斯。」

基里貝格斯漁民組織（Killybegs Fishermen's Organisation）執行長歐唐納福（Sean O'Donoghue）表示，氣候變遷正在對鱈魚等喜愛棲息在較寒冷水域的白色魚產生「巨大影響」。

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