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去希臘沒本錢鬧病痛 醫護短缺至少9人平白送命

中央社雅典17日綜合外電報導
今夏希臘湧入大批觀光客，圖為今年7月4日的雅典。(美聯社)
今夏希臘湧入大批觀光客，圖為今年7月4日的雅典。(美聯社)

希臘近來陸續傳出有人因為苦等不到救護車而喪命的消息，包括一名懷有8個月身孕的19歲孕婦和她的腹中胎兒。

政治新聞機構POLITICO報導，希臘如詩如畫的島嶼湧入大量觀光客，然而當地醫療系統正瀕臨崩潰。

希臘今年夏天至少有9人因當地長期短缺救護車和醫護人員而喪命，這名大腹便便的年輕婦女和她的腹中胎兒是其中2人。然而，他們原本可能保住小命。救護車與醫護人員短缺問題，甚至在希臘受到野火摧殘前就已經存在。

部分島嶼醫院沒有常駐全科醫師，完全仰賴短期輪班制，由受到獎金吸引、從希臘本土而來的人員填補人力。

救護車服務的情況更糟糕。賽克拉德茲（Cyclades）和多德卡尼斯（Dodecanese）一帶許多島嶼僅有一輛救護車一天24小時都可以效力。然而，這不是島嶼專屬的問題，在首都雅典，大約有50輛救護車在運作，然而實際需求量是85到90輛。

希臘緊急救護車服務（EKAV）負責人馬希奧普羅（Giorgos Mathiopoulos）告訴POLITICO：「我們必須徹底重新規劃救護車服務，因為全國各地都存在嚴重供不應求的情況。」

愛琴海小島上絕大多數的醫護中心都在苦撐，人數有限的醫師每天都必須待命。

但即使國家決定雇用更多人力，也無法解決問題，因為醫護人員拒絕前往外島；由於觀光業興盛，這些島嶼的生活成本已高到難以負擔。這使得緊急救護車服務更加吃緊。

馬希奧普羅說：「我們已經為了這個原因，從國家其他地方派出數名（醫護）救援人員前往島嶼應付需求。我們的同僚因此被迫縮短暑假，但這顯然也非長久之計。」

今年6月，柯斯島（Kos Island）一名63歲婦女昏倒，於轉送當地醫院途中在皮卡車後方車斗內斷氣。當時島上唯一一輛救護車正在執勤，忙著因應另一起緊急情況。

幾天後，一名懷有8個月身孕的19歲婦女在雅典近郊苦等救護車逾5個小時、打了約20通求援電話，最後與腹中胎兒不幸雙雙喪命。

後來，全國各地又傳出至少6起因缺乏醫療運輸而喪命的案例。

在列士波斯島（Lesbos），一名78歲婦人在游泳時失去意識，救護人員2個小時後趕抵現場，卻發現婦人心跳已停止。

希臘屢屢傳出這類原可避免的死亡案例後，政府回應外界日益高漲的批評聲浪，已派出消防員、軍事人員和地方當局司機，協助排解觀光區人員短缺問題。

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