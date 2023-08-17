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西非共同體：若外交行動失敗 將對尼日軍事干預

中央社迦納阿克拉17日綜合外電報導
西非經濟共同體（ECOWAS）在迦納召開會議。(歐新社)
西非經濟共同體（ECOWAS）在迦納召開會議。(歐新社)

西非經濟共同體一名高階官員向今天在迦納討論待命部隊細節的成員國軍隊首長表示，如果外交行動無法扭轉尼日政變，西非經濟共同體準備對尼日進行軍事干預。

路透報導，西非經濟共同體（ECOWAS）政治、和平與安全事務專員穆薩（Abdel-Fatau Musah），指控7月26日罷黜尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）的軍政府和ECOWAS玩「貓捉老鼠」遊戲，拒絕與ECOWAS特使見面，並為政變找尋理由。

穆薩告訴成員國國防參謀長（Chief of the Defence Staff）：「西非的軍事和文職人員都已準備好回應職責的召喚。」他以西非經濟共同體過去在甘比亞和賴比瑞亞等地的部署為例。

穆薩表示：「如果迫不得以，我們的軍隊、裝備和資源將進入尼日，以確保恢復憲政秩序。如果其他民主夥伴願意支持我們，我們也非常歡迎。」

穆薩嚴詞抨擊軍政府將以叛國罪起訴貝佐姆。軍政府表示，他們已蒐集到證據，讓他們能以「叛國和破壞尼日內部及外部安全」等罪名起訴被拘禁的貝佐姆。

聯合國、歐洲聯盟（EU）和西非經濟共同體皆曾對貝佐姆的關押情況表示關切。

聯合國

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