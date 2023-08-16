白俄境內或有4500瓦格納戰士…鄰國立陶宛縮減過境點

立陶宛 政府今天表示，由於「地緣政治態勢」，決定關閉與白俄羅斯 之間六個過境點中的兩個。此前數周，俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」（Wagner Group）遷往白俄避難。

美聯社報導，立陶宛政府表示，特維雷茨（Tverecius）和舒姆斯克（Sumskas）的過境點將被關閉，交通將改道至立陶宛六個過境點中最大的梅迪寧凱（Medininkai）邊境檢查站。

路透社報導，立陶宛宣布，這兩個不對商業交通工具開放的鄉村過境點將從18日起關閉。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）表示：「主要的目標是從8月18日起暫時中止這2個過境點的運作。」

立陶宛國家邊防局（Lithuanian State Border Guard Service）指揮官柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）表示，白俄羅斯境內可能有多達4500名瓦格納戰士，其中一些人駐紮在立陶宛和波蘭邊界附近。

隨著一名波蘭裔記者遭白俄監禁、數名波蘭外交官遭驅逐，鄰國波蘭於今年關閉了幾乎所有與白俄之間的邊境檢查站，只留下一個過境點。

波蘭上周宣布，計畫在白俄邊境增派1萬名士兵，以支援邊防部隊。