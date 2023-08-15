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英警進行重大國安調查 逮捕3保加利亞人 涉當俄國間諜

編譯徐榆涵／即時報導
英國警方15日表示，已在一項重大國安調查中逮捕三名替俄羅斯工作的間諜，並將三人起訴。（截自YouTube影片）
英國警方15日表示，已在一項重大國安調查中逮捕三名替俄羅斯工作的間諜，並將三人起訴。（截自YouTube影片）

英國警方15日表示，已在一項重大國安調查中逮捕三名涉嫌替俄羅斯工作的間諜，並將三人起訴。

BBC報導，這三個人是保加利亞公民，被控為俄羅斯安全部門工作，2月份因面臨重大國安調查而被拘留。

倫敦都會警察局證實，反恐警官2月時根據「政府機密法」（Official Secrets Act）逮捕五人，其中這三人即被控出於不當目的持有偽造身分證件，包括英國、保加利亞、法國、義大利、西班牙、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘和捷克的護照、身份證和其他文件。

警方在聲明中表示，這三人分別是45歲男子羅賽夫（Orlin Roussev）、42歲男子詹巴佐夫（Biser Dzambazov）以及31歲女子伊凡諾瓦（Katrin Ivanova），都在英國生活多年，從事過各種工作，住在郊區。

羅塞夫2009年移居英國，在金融產業擔任技術職務3年，甚至曾任保加利亞能源部顧問，他在領英（LinkedIn）上的資料顯示，他擁有一家涉及資訊情報的企業，涉及攔截通訊或電子訊號。

詹巴佐夫是醫院司機，伊萬諾娃則是一家私人醫療企業的實驗室助理，兩人的鄰居指稱他們是一對情侶。他們約十年前移居英國，經營一個為保加利亞人提供服務的社區組織，兩人甚至曾為倫敦的選舉委員會工作。

英國反恐警察指出，近年有關威脅國安和間諜活動的案件愈來愈多，尤其是與俄羅斯有關的活動。此三名犯嫌預計明年1月在倫敦出庭。

俄羅斯 間諜 義大利

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