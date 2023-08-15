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金磚峰會下周登場 將討論成員國間貿易採本幣結算

記者黃雅慧／即時報導
金磚國家今年將決定是否擴員以及申請加入的門檻條件。（美聯社）
金磚國家今年將決定是否擴員以及申請加入的門檻條件。（美聯社）

金磚國家領導人第十五次會將於22日在南非拉開序幕，彭博報導，南非亞洲及金磚事務特使蘇克拉爾（Anil Sooklal）14日指出，此次峰會將討論深化成員國之間在貿易中使用本幣的問題，但目前沒有計劃討論「去美元化」。

「金磚國家的議程中沒有去美元化的議程項目，金磚國家並沒有呼籲去美元化。美元將繼續成為全球主要貨幣，這是現實。」蘇克拉爾說，這次峰會重點是建立共同支付系統等議題。同時，此次峰會可能還將討論成立一個技術委員會，考慮籌劃潛在的共同貨幣。

蘇克拉爾表示，「有一種很不幸的說法是，金磚國家集團是反西方的，金磚國家集團的成立是為了與七國集團（G7）或『全球北方』競爭，這是不正確的。我們真正尋求的是推進『全球南方』議程，建立一個更包容、更具代表性、更公正、更公平的全球架構。」他強調，該集團旨在促進發展中國家利益，不與任何其他集團競爭。

美國聯準會升息對新興經濟體造成莫大痛苦，因此金磚國家成員持續提出要有繞開美元的支付體系。比如南非外交部長潘多爾（Naledi Pandor）在今年1月18日表示，對美元主導地位感到擔憂，「目前體系傾向於給予非常富裕的國家特權，對我們這樣的國家來說往往是一個挑戰，因為我們必須用美元支付，與各種貨幣相比，美元的成本要高得多。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在去年6月的金磚國家工商論壇開幕式上指出，金磚國家正制定可靠的國際結算替代機制，研究以金磚國家的一籃子貨幣為基礎的國際儲備貨幣。

另一方面，由金磚國家成員創建的金磚國家「新開發銀行」，其目標是到2026年，將三分之一的貸款以本幣發放。新開發銀行首席財務官馬磊立（Leslie Maasdorp）7月曾表示，金磚國家開發一種共同貨幣來挑戰美元，這是一個中長期的目標。

金磚國家領導人第十五次峰會將於22日至24日在南非召開，中國、巴西、印度和南非領導人將出席峰會，俄羅斯外交部長拉夫羅夫將代替總統普亭出席，普亭將以視頻形式參加峰會。預計此次峰會還將就金磚國家集團擴員問題發表聲明。

貨幣 南非 普亭

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