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阿爾及利亞從電影院撤下「芭比」 傳因違反道德

中央社阿爾及爾15日綜合外電報導
全球賣座電影「芭比」（Barbie）因「違反道德」，遭到阿爾及利亞當局從電影院撤下。（歐新社）
全球賣座電影「芭比」（Barbie）因「違反道德」，遭到阿爾及利亞當局從電影院撤下。（歐新社）

根據當地新聞報導，全球賣座電影「芭比」（Barbie）因「違反道德」，遭到阿爾及利亞當局從電影院撤下。這個北非國家加入越來越多阿拉伯國家禁播這部電影的行列。

法新社報導，全球票房已突破12億美元的「芭比」於7月19日在阿爾及利亞上映，但8月13日無預警遭電影院下架。當地發行商宣布下架電影時沒有說明原因。

線上新聞網站24H Algerie援引消息人士的話報導，「芭比」因「違反道德」而被下架。

新聞網站TSA報導，「芭比」有幾個場景僅適合成年觀眾觀賞而且影射同性戀，因而捲入爭議，阿爾及利亞因此「慎重其事地」將電影從影院撤下。

儘管「芭比」普遍受到世界各地LGBTQ群體期待，但這部電影並沒有任何公然提及同性關係或酷兒主題相關內容。

通常會宣布禁止電影上映理由的阿爾及利亞文化部迄未就此事提出說明。

在此之前，區域內許多國家也相繼決定禁止放映「芭比」。官員表示，科威特出於對「公共倫理」的擔憂，10日宣布禁止放映這部電影。

黎巴嫩文化部長9日則表示，他已要求當局禁止放映「芭比」，因為該片「宣揚同性戀」。黎巴嫩是中東較開放國家之一，但目前國內反LGBTQ情緒高漲。

芭比 電影院 同性戀

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