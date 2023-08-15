日本戰敗78年 日皇深刻反省 日相未提加害責任

日皇德仁夫婦在日本武道館舉行的全國戰歿者追悼式行禮致意。(路透)

8月15日是日本 戰敗78周年紀念，日皇德仁說，在回顧過去、深刻反省的基礎上，切切希望不再發生戰爭的慘禍。日相岸田文雄 也誓言貫徹不讓戰爭的慘禍重演，但未提及對亞洲諸國的加害責任。

日本政府主辦的全國戰歿者追悼式於日本武道館舉行，戰爭遺族等參列，追悼在中日戰爭、二次大戰喪命的310萬人。德仁致詞時說，想到許多人失去無法取代的性命及他們的家屬，再次感到沉痛的悲傷。他說，念及國民一路經歷許多苦難，感慨萬千。希望不再發生戰爭，對在戰爭失去生命或在戰爭中倒下的人們，與全體國民一起，表達由衷的悼念，祈求世界和平與日本更上層樓的發展。

岸田在致詞表示，今天日本的和平與繁榮，都是在戰歿者寶貴的性命與苦難歷史之上建構起來。提及俄烏戰爭爆發1年半，誓言會與國際社會合作，不再讓戰爭發生。

受颱風侵日的影響，今年參列的遺族約1500人，從7歲到104歲都有，是疫情 前的3分之1，戰後才出生的遺族超過四成。

今年經濟安全保障大臣高市早苗、自民黨政調會長萩生田光一、前環境大臣小泉進次郎等人等人皆前往靖國神社參拜。岸田與去年一樣，透過代理人以自民黨總裁名義、自費納貢。