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解密二戰文件 東條英機骨灰撒太平洋 防日本神化戰犯

編譯盧思綸 / 即時報導
美國解密文件揭露，二戰日本首相東條英機等一干甲級戰犯受絞刑後，骨灰被秘密撒入太平洋，以防日本民族主義者神化戰犯，復興「極端民族精神」。圖為靖國神社。(Getty Images)
美國解密文件揭露，二戰日本首相東條英機等一干甲級戰犯受絞刑後，骨灰被秘密撒入太平洋，以防日本民族主義者神化戰犯，復興「極端民族精神」。圖為靖國神社。(Getty Images)

美國解密文件揭露，二戰日本首相東條英機等一干甲級戰犯受死後，骨灰被祕密撒入太平洋，以防日本民族主義者神化戰犯，復興「極端民族精神」。

日本共同社取得美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration, NARA）2份已解密的極機密公文，發現載有東條英機等7名甲級戰犯的骨灰下落，這是首次找到具體記載甲級戰犯骨灰處理方式的美軍公文。

據報導指出，1948年4月，遠東國際軍事法庭（東京審判）正式起訴以東條英機為首的28名日本甲級戰犯，後續美國遠東司令部里維托少校（Michael Rivisto）考量「日本戰前會祭祀所有為天皇送命的士兵軍官」，因此建議祕密處理戰犯遺骸，「以根絕任何復興日本極端民族精神的可能」。

另一份文件則鑑於紐倫堡審判結果，提到納粹德國戰犯的遺骨被撒入河流，「（日本戰犯）遺骸處理方式應永遠消除戰犯成為英雄或烈士祭祀對象的可能」。

同年8月13日，麥克阿瑟（Douglas MacArthur）將軍做出決定；11月，東條英機等7名甲級戰犯確定處以絞刑；12月23日，一干人等於東京巢鴨監獄受刑，之後美國第八軍團（US Eighth Army ）將其骨灰撒入太平洋。

東條英機曾孫東條英利對美軍作法並不意外，「日本和美國在宗教信仰上的思維有所不同」，東京靖國神社供奉的240多萬名戰死者並非都有遺骨。

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