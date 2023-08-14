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會計錯誤帶來意外之財 美國又給烏克蘭2億軍援

編譯茅毅／即時報導
烏南的黑海港市敖德薩14日1家超市在俄軍夜晚攻擊中焚毀。(Getty Images)
烏南的黑海港市敖德薩14日1家超市在俄軍夜晚攻擊中焚毀。(Getty Images)

綜合路透、法新社和紐約時報14日報導，美國同日宣布將送交價值2億美元的新一波安全援助予烏克蘭，包括防空彈藥、砲彈、1200萬發輕型武器彈藥及手榴彈與更多掃雷裝備。美國國務卿布林肯聲明，這波援助還有具反裝甲能力的武器。

布林肯還在該聲明中提到，「美國和我們的盟邦及夥伴，將與烏克蘭團結一致，要多久、就多久」。

兩位美國官員7日曾向路透說，華府將開始發放62億美元的基金，而這筆錢是在五角大廈出現1項高估數十億美元對烏援助的會計錯誤後查明。

美國國防部5月曾宣布，當其職員以會計學中的重置成本、而非折舊價值，就價值數十億美元的軍火、飛彈及其他援烏裝備製成表格時，該部誤將運交基輔的美國武器，賦予1個高於授權和批准的價值。由於這項會計錯誤使更多軍事裝備能夠送交烏方，因此反而有利基輔。

烏克蘭需要在幾天或幾周內，就能從美國庫存運交的武器，好讓烏軍得以持續抵抗俄羅斯的入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基14日在其夜間演說中表示，「今天我想為這個新的（軍援）包裹感謝美國，愛國者飛彈、海馬斯的彈藥、火砲及標槍飛彈等等。這些是（我軍）亟需的東西」。

澤倫斯基還說，為了禦敵，烏克蘭「與我們的夥伴，將很快還有工作要做」。

美國官員提到，開始運用這些查明的基金深具意義，原因在於這些專款代表此前美國國會授權價值255億美元總統撥款權的最後一筆。一旦發生緊急情況，拜登政府可運用這筆資金，從美國庫存運交武器。

美國官員說，為持續援助基輔，華府目前正致力1項追加預算請求。這些官員還說，14日宣布的2億美元，將是此前美國國會授權之總統撥款權62億美元「意外之財」中的第一筆。

自俄國去年2月侵烏以來，拜登政府已送交價值430億美元的安全援助，上周就請求美國國會加碼130億美元。

烏克蘭 拜登 澤倫斯基

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