續推台巴科大計畫 賴清德：助巴拉圭打造南美洲台灣

副總統賴清德在巴拉圭與「台巴科技大學」畢業生座談。（記者丘采薇／攝影）

中華民國 副總統賴清德 今天表示，台灣會與巴拉圭持續合作台巴科技大學計畫，協助巴拉圭栽培人才；他說，台巴科大學生是兩國合作重要橋梁，要協助巴拉圭打造為「南美洲的台灣」。

賴清德以特使身分率團出席友邦巴拉圭共和國新任總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮；他於當地時間14日下午會晤台巴科大應屆畢業生及在校生代表。

他還在婦女賦權計畫種子基金受益人指導下，穿上圍裙揉起麵糰，製作巴拉圭國民小吃起粑麵包（chipa）。賴清德在麵糰加上字母 P與Y象徵巴拉圭，加上T與W象徵台灣，中間還有一個愛心。

台巴科技大學資訊工程系畢業生馮安波（Abel Fereira Roig Ocampos）出席座談，分享在台灣學習經驗。

馮安波罹患先天性脊柱裂，下半身不良於行，他曾於2021年赴台灣科技大學研修1年半，台灣政府協助他的母親陪同赴台灣照料起居；馮安波已畢業，目前在銀行擔任資訊科技工程師。

馮安波提到，台灣到處都有對特殊需求身心障礙人士非常友善的設施，「有些事對大家來說，非常輕鬆簡單，像是操作提款機」，但他第一次是在台灣使用ATM，在巴拉圭若沒人幫助，他無法操作。

他還說，在離家千里之外的地方，他第一次使用到合適的大眾工具，第一次有行動自主的權利；在台灣他感受到台灣人的特質，包括互助精神、誠實守信、謙卑態度以及對人的尊重，這些經驗讓他成長，也更迫切希望為國家帶來改變。

賴清德則說，他到巴拉圭是擔任特使祝賀潘尼亞就職，與學生們會面是意外驚喜，他在這裡找到增進兩國邦誼、深化彼此合作的橋梁，未來台灣會與巴拉圭持續合作台巴科技大學這項重大計畫，協助巴拉圭栽培人才、推動持續進步。

賴清德指出，他到巴拉圭沒有多久，但已看到巴拉圭的美，從學生們的分享，他深刻感受到台灣的好，巴拉圭跟台灣是兩個美好的國家，早上他拜訪潘尼亞，潘尼亞非常親切，見到他第一句話就是，希望他把巴拉圭當做自己家。

賴清德表示，他也希望到台灣求學的學生能把台灣當做自己的家，潘尼亞和他都有一個想法「巴拉圭共和國與中華民國台灣要共同合作，協助巴拉圭打造為南美洲的台灣」，這個目標需要靠大家共同完成。