小心坐牢 多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為

近來觀光客脫序惡搞的事件頻傳，羅馬的特雷維噴泉日前發生有民眾爬上泉中雕像一躍而下的事件。 美聯社

雖然觀光 客到處搞破壞早已屢見不鮮，但多國政府近來已不像過去那樣，容忍那些不守規矩的觀光客，近來紛紛發布一系列策略要管制這些違法行為，並提醒未來的旅客守法。

彭博資訊報導，近來多起觀光客的脫序事件鬧上國際版面，包括一群德國觀光客在義大利 的別墅裡推倒了一座150年的雕像、一名丹麥女子在峇里島騎機車時露出下體、一名波蘭男子擅自爬上墨西哥 一座未對外開放的神廟，以及美國民眾騷擾黃石國家公園裡的熊等。

這讓許多國家近幾個月來紛紛通過法律要來懲罰這些觀光客，包括處以高額罰款，以及甚至坐牢。在峇里島，當地居民現在已有一支用來檢舉觀光客的熱線電話，當地今年來驅逐的觀光客人數，已比其去年驅逐的人數還多。

在義大利，菲諾港（Portofino）4月通過的市政條例將對暑假期間在觀光景點的主幹道上亂停車的觀光客開罰，最高將處以罰款279歐元（306美元）。

義國政府也持續提高對旅客不良行為的法律罰則，包括對毀損該國歷史古蹟外觀的民眾，處以最高6萬歐元罰款，且可能面臨牢獄之災；當局鑑於先前氣候倡議人士鬧出的多起事件，以及遊客在羅馬競技場的牆面上塗鴉，已於4月通過相關法案。

不過，有些政治人物認為光是罰款和威脅坐牢根本不夠。7月下旬，羅馬的特雷維噴泉又發生一起民眾踏入噴泉、爬上雕像並躍入水池的事件，大批圍觀者還替他歡呼。之後一名市議員已建議關閉噴泉。