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24個中高所得國家民眾對台灣普遍有好感 日本排第一

中央社華盛頓11日綜合外電報導
皮尤研究中心民意調查結果顯示，在24個中高所得國家當中，民眾對台灣普遍持正面觀感。圖為台灣夜市。(美聯社)
皮尤研究中心民意調查結果顯示，在24個中高所得國家當中，民眾對台灣普遍持正面觀感。圖為台灣夜市。(美聯社)

美國皮尤研究中心今天公布的今年春季民意調查結果顯示，在24個中高所得國家當中，民眾對台灣普遍持正面觀感；而對台好感度排名前3的國家，依序為日本、韓國和澳洲

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）公布的今年春季版「全球態度調查」（Global Attitudes Survey）結果，在調查涵蓋的24個國家當中，對台灣持正面觀感的民眾比例中位數為48%，持負面觀感的比例為28%，沒有意見的比例則為25%。

調查結果還顯示，日本民眾對台灣的態度最正面，有82%的受訪者表示對台灣有好感，其中包括24%的人對台灣非常有好感；其次依序為韓國有77%民眾對台灣有好感，澳洲71%、以色列66%、美國65%。

而在阿根廷、希臘、匈牙利及西班牙，對台灣持正面和負面看法的成年人比例大致相當。但在印度、南非和巴西，對台灣持負面觀感者多於持正面觀感。

調查採樣的24個國家當中，在15個國家至少約1/4的受訪成年民眾對台灣沒有看法。其中在阿根廷的比例最高，達58%；其次是匈牙利的49%。

皮尤的調查還顯示，一些民眾對台灣的觀感與他們對中國的觀感有關。在調查採樣的其中9個國家，對台灣有好感的受訪者有較高比例表示中國在一定程度上干預他國事務。

此外，在調查涵蓋的9個高所得國家，民眾對於台灣及中國的看法也具零和性，也就是多數受訪成年人對台灣有好感，同時對中國持負面看法。

在這些國家當中，日本再次脫穎而出。有71%的日本成年人對台灣有好感、對中國持負面觀感。澳洲、韓國和美國的多數民眾也如此，加拿大、瑞典、英國、德國和法國同樣有許多受訪者是這種情況。

日本 澳洲 瑞典

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