我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

中國掀醫藥反腐風暴 多家藥廠因嚴格監管取消IPO計畫

日本人都不去中國了？ 申請簽證難度高、憂心人身安危

記者雷光涵／即時報導
但這半年日本人不到中國旅遊，更可能與中國政府至今尚未恢復給日本人的15天短期免簽有關。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。(新華社)
但這半年日本人不到中國旅遊，更可能與中國政府至今尚未恢復給日本人的15天短期免簽有關。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。(新華社)

華爾街日報日前報導中國重新開放邊境半年後，赴中的國際旅客寥寥無幾。中國文旅部前天宣布新一波恢復團體旅遊的國家和地區後，日本旅遊詢問度最高。但這半年日本人不到中國旅遊，除了有些人身安危的心理壓力，更可能與中國政府至今尚未恢復給日本人的15天短期免簽有關。

2020年春天，新冠肺炎爆發後，中國政府暫停給日本等國的短期滯留免簽證優惠。日媒報導，今年7月23中國政府宣布26日起恢復給新加坡及汶萊民眾的免簽，唯獨依舊未給日本人短期免簽，要求日本應秉持互惠原則，同樣給中國公民入境免簽優惠才行。不過日媒指出，新加坡與汶萊仍然沒有給中國人免簽待遇，顯然有針對性。

根據日本駐中大使館的資訊，除香港、澳門及台灣，中國尚未成為日本免除簽證對象地區，中國人訪問日本，無論停留幾天，都必須提前辦理簽證。原則上需要通過使館指定的代辦機構辦理，不接受個人申請。

日本鑽石周刊採訪幾位因親人在中國或要赴中談生意的日本人，他們都反應申請簽證的手續繁雜，申請表格要填的資訊多如牛毛，簡直要交代祖宗十八代才行。除了自己的資料，邀請他赴中的單位或是關係人都要有詳細資料。

另一名申請商務簽證的日本人表示，從出社會第一份工作到現職，都要列出；並且要提供現在工作主管的姓名及聯絡電話。一名公司老板指出，表格要填工作經歷甚至年收入，「到底是為什麼目的蒐集這些資訊，心裡很毛」，最後放棄。

受訪的一位日本人的妻子原為中國籍，20幾年前已取得日本國籍，放棄中國籍。但最近申請赴中簽證時，妻子被要求提出除籍前的舊護照以及中國戶籍謄本，那幾乎是不可能的任務。他的岳母年紀很大，因感染新冠肺炎命懸一線，兩人希望盡快去探望她。面對種種申請困難，中國旅行社的回應是：請忘記過去旅行的常識。

長期居留上海的日本人表示，中國對核發簽證愈來愈嚴格，比如要證明他的公司真正存在，必須交出公司的照片、銀行戶頭、 繳稅證明、發薪紀錄等。

日本 簽證 新加坡

上一則

境內攻擊激增 俄羅斯宣稱擊落20架烏克蘭無人機

下一則

華郵：訓練延宕 烏軍F-16飛官明年中才能完訓

延伸閱讀

梁朝偉被爆祕戀小36歲女星程瀟 有私生子、日本置產藏嬌

梁朝偉被爆祕戀小36歲女星程瀟 有私生子、日本置產藏嬌
芭比玩原爆迷因挨批 日本上映觀眾卻捧場

芭比玩原爆迷因挨批 日本上映觀眾卻捧場
美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動

美西飛中航班 10月起擴增 票價將波動
時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本

時隔三年 中國首艘國際郵輪從上海出發赴日本

熱門新聞

梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
世界衛生組織表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，反映新變異株EG.5的威力。（美聯社）

全球COVID-19新增確診數暴增80% 變異株EG.5發威

2023-08-11 11:48
尤琴妮公主被傳不敢冒犯皇室的規矩，不再像以前隨心所欲。（路透資料照片）

怕激怒威廉、凱特 堂妹尤琴妮公主不敢公開為梅根慶生

2023-08-07 14:12
來自千葉縣的世古乙羽，獲得「日本最可愛的高一生」冠軍。(圖／取自Instagram)

「日本最可愛高一生」出爐 網見童顏直呼小學生

2023-08-08 14:17

超人氣

更多 >
社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道

社安金有配偶福利 這四件事你可能不知道
美國人省錢少買 三種食品銷售大減

美國人省錢少買 三種食品銷售大減
槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇

槍殺親屬4死1重傷 芝郊區亞裔家庭釀悲劇
中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害

中客要來了…美物價高拒簽多 業者期待也怕受傷害
港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子

港媒爆梁朝偉疑偷吃25歲女團前成員 日本置產還有私生子