日本人都不去中國了？ 申請簽證難度高、憂心人身安危

但這半年日本人不到中國旅遊，更可能與中國政府至今尚未恢復給日本人的15天短期免簽有關。圖為深圳海關對外國旅客做入境審查。(新華社)

華爾街日報日前報導中國重新開放邊境半年後，赴中的國際旅客寥寥無幾。中國文旅部前天宣布新一波恢復團體旅遊的國家和地區後，日本 旅遊詢問度最高。但這半年日本人不到中國旅遊，除了有些人身安危的心理壓力，更可能與中國政府至今尚未恢復給日本人的15天短期免簽有關。

2020年春天，新冠肺炎爆發後，中國政府暫停給日本等國的短期滯留免簽證 優惠。日媒報導，今年7月23中國政府宣布26日起恢復給新加坡 及汶萊民眾的免簽，唯獨依舊未給日本人短期免簽，要求日本應秉持互惠原則，同樣給中國公民入境免簽優惠才行。不過日媒指出，新加坡與汶萊仍然沒有給中國人免簽待遇，顯然有針對性。

根據日本駐中大使館的資訊，除香港、澳門及台灣，中國尚未成為日本免除簽證對象地區，中國人訪問日本，無論停留幾天，都必須提前辦理簽證。原則上需要通過使館指定的代辦機構辦理，不接受個人申請。

日本鑽石周刊採訪幾位因親人在中國或要赴中談生意的日本人，他們都反應申請簽證的手續繁雜，申請表格要填的資訊多如牛毛，簡直要交代祖宗十八代才行。除了自己的資料，邀請他赴中的單位或是關係人都要有詳細資料。

另一名申請商務簽證的日本人表示，從出社會第一份工作到現職，都要列出；並且要提供現在工作主管的姓名及聯絡電話。一名公司老板指出，表格要填工作經歷甚至年收入，「到底是為什麼目的蒐集這些資訊，心裡很毛」，最後放棄。

受訪的一位日本人的妻子原為中國籍，20幾年前已取得日本國籍，放棄中國籍。但最近申請赴中簽證時，妻子被要求提出除籍前的舊護照以及中國戶籍謄本，那幾乎是不可能的任務。他的岳母年紀很大，因感染新冠肺炎命懸一線，兩人希望盡快去探望她。面對種種申請困難，中國旅行社的回應是：請忘記過去旅行的常識。

長期居留上海的日本人表示，中國對核發簽證愈來愈嚴格，比如要證明他的公司真正存在，必須交出公司的照片、銀行戶頭、 繳稅證明、發薪紀錄等。