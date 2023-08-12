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阿根廷總統初選前街頭不平靜 治安問題引發抗議衝突

中央社／布宜諾斯艾利斯11日專電
因接連發生的命案，阿根廷近日有許多民眾上街，尋求正義。（路透）
因接連發生的命案，阿根廷近日有許多民眾上街，尋求正義。（路透）

阿根廷9日因一名11歲女孩在上學途中遭搶致死，隔天布宜諾斯艾利斯景點方尖碑因遊行爆發警民衝突，導致一人心臟病突發死亡。民眾對連續2天事件都造成有人喪生極度不滿，並怒喊：「死亡，並非我們對阿根廷未來的期待。」

布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）南方的拉努斯（Lanus）區11歲女孩杜明奎（Morena Dominguez）之死，再度引發大眾對於阿根廷治安議題的關注；方尖碑街頭抗議警民衝突喪生的47歲莫拉萊斯（Facundo Morales）事件，讓人民感嘆民主退步，兩起死亡事件讓阿根廷民眾走上街頭尋求正義及避免憾事再度發生。

阿根廷13日舉行總統初選，10月22日將有各黨正副總統正式候選人；各政黨初選主要參選人因這名11歲女孩死亡事件，皆暫停選舉造勢活動。

杜明奎之死發生於執政黨管轄的布宜諾斯艾利斯省，因鎮壓抗議而喪生的莫拉萊斯事件則發生於在野黨管轄首都布宜諾斯艾利斯市，阿根廷媒體關注兩起案件可能影響選民投票意向。

莫拉萊斯與左派社會團體為反對選舉鬧劇及爭取人民民主而走上街頭，他在試圖焚燒一個骨灰盒時遭警方壓制，引發衝突而發生憾事。在野黨總統參選人拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）亦為布宜諾斯艾利斯首長表示，為莫拉萊斯的死感到遺憾，但警察無過度執法，而是以專業行動抑制暴力行為。

執政黨總統參選人、現任經濟部長馬薩（Sergio Massa）認為，安全議題將是阿根廷未來的重點政策，呼籲民眾投票當天以選票保護自己和國家民主。

也有政治分析家認為，杜明奎案件可能讓選民跳脫經濟議題，改變態度關心治安及尋求正義。

居住於布宜諾斯艾利斯聖米格（San Miguel）區的艾斯科維度（Jorge Escobedo）向記者表示，他的鄰居因對社區內搶案頻傳及阿根廷經濟通膨問題，並不看好任何一位參選人能改善現狀；即使不投票會受罰，或許將以不投票表示自己的意見。

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