34歲外送員疑暴斃車內1周沒人發現 飄濃烈腐臭流屍水

新加坡一名34歲男子日前陳屍車內，直到傳出濃濃屍臭味且滲出屍水，才有人發現報案，經查死者是一名外送員，疑似暴斃身亡。圖截自海峽時報

新加坡 一名34歲男子日前陳屍車內，直到傳出濃濃屍臭味且滲出屍水，才有人發現報案，經查死者是一名外送員，疑似暴斃身亡。

海峽時報援引新明日報報導，事件發生在新加坡樟宜路上段的Apollo Garden公寓附近停車場，警方7日上午7時45分左右接獲報案，稱發生一起非自然死亡案件。根據初步調查，案件不涉及犯罪行為。

72歲張姓住戶表示，7日上午9時左右，看到警察在公寓外檢查一輛白色汽車後，便外出查看，「他們從車內取出物品後，在移走屍體，我上前查看時，聞到濃烈腐臭味。」

32歲女傭安妮坦言，在3到7天前就常常聞到臭味，但不知道臭味來源，「在屋內是聞不到任何異味，但一出門，就聞到類似死老鼠的臭味。」

另一名71歲朱姓男子則稱，7日上午開車經過這輛車時，有看到一名男子坐在駕駛座，車內飄出如同腐肉般的異味。

報導指出，根據居民拍攝的照片，可以看到有駕駛座車門縫隙流出褐色液體，應該是屍水。

死者姊妹瑪利亞表示，弟弟是一名送餐員，全家人對於弟弟突然過世的消息感到震驚，一家人沒有慢性病史。稱弟弟和父母同住，但偶爾也會住朋友家，一個星期沒跟他聯絡，沒有想太多，未料發生這種事。