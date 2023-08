印尼女傭遭雇主逼吞屎淋滾水 人權團體批政府無作為

在印尼國內幫傭卻遭雇主殘忍虐待的霍蒂瑪(Siti Khotimah)。照片攝於7月。Getty Images

印尼 國內一名女傭霍蒂瑪(Siti Khotimah)在幫傭期間被迫吃下雇主家狗兒的排泄物,還被鎖在狗籠裡,24歲的她如今走路跛腳,兩條腿布滿燒燙傷疤。

法新社10日報導,印尼是缺乏家事勞工 保障法案的最大民主國家,逾400萬人暴露於受虐風險之下,而這些人多為女性。人權團體痛批,印尼政府採取行動保護海外勞工之際,卻未能保護國內家事工作者,「根本是自打嘴巴」。

霍蒂瑪去年在臉書上找到一份女傭工作,便離開她位於中爪哇的故鄉,前往首都雅加達,以幫助雙親還債。霍蒂瑪表示,去年4月她抵達雇主家幾周後,便遭另一名傭人指控她偷竊,從此開始遭到虐待。霍蒂瑪屢次被控偷東西都否認,但虐待情形仍持續至去年12月。

霍蒂瑪表示,雇主曾強迫她吞下雇主家狗兒的排泄物,且曾被多人毆打,雇主把滾水淋在她身上,還用鏈條把她拴住。幫傭8個月期間,霍蒂瑪除了被送回家鄉前獲得150萬印尼盾(約98.56美元),此外沒有拿到任何薪水。

儘管類似的驚悚虐待事件頻傳,但像霍蒂瑪一樣來自印尼偏鄉的女性們為了脫貧,仍不斷前往大城市工作。

霍蒂瑪告訴法新社,她在受雇期間曾遭強暴,但最初無法開口談論此事。後來她通報警方,警方建議她針對性虐待另外提告。

霍蒂瑪在雅加達南區的70歲富裕雇主上月因肢體虐待被判4年徒刑,這名女性雇主的丈夫、女兒和另外6名女傭也全數遭判3年半徒刑。對於判決結果,霍蒂瑪感到非常失望。她認為,相較於自己的遭遇,這樣的判決實在太輕,「他們應該嘗嘗我的感受」。

霍蒂瑪被送回家那天,母親凌晨3時在家門口發現她,霍蒂瑪在地上抽泣,頭髮被剪得很短,雙腳的傷口不斷流出血與膿水,雙臂都是菸頭燙傷的痕跡。霍蒂瑪的母親說:「我去叫醒我丈夫,告訴他我們的孩子回來了,但快死了。」

人權運動人士指控印尼政府拖延,導致家事勞工法案陷入停滯近20年。現行法律未將女傭列入勞工,讓她們不得不在非正規和不受監管的環境中工作。但倡議人士指出,就算家事勞工法案通過,幫到的主要也是海外工作者。該法案的工作委員會主席、議員阿迪特雅(Willy Aditya)說:「這套法律極為歧視 。」

女權團體認為,政府必須拿出更多作為來支持印尼國內的家庭幫傭。消除暴力侵害婦女行為國家委員會(National Commission for Eradication of Violence against Women)成員維安達尼( Tiasri Wiandani)表示,要求其他國家保護印尼移工,自己卻沒能保護印尼人民,政府「根本是自打嘴巴」。