我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔「炫富網紅」沒死…沉默一天後發聲

營養密度唯一拿滿分 這是最健康的蔬菜

印尼女傭遭雇主逼吞屎淋滾水 人權團體批政府無作為

編譯陳曉慈／即時報導
在印尼國內幫傭卻遭雇主殘忍虐待的霍蒂瑪（Siti Khotimah）。照片攝於7月。Getty Images
在印尼國內幫傭卻遭雇主殘忍虐待的霍蒂瑪（Siti Khotimah）。照片攝於7月。Getty Images

印尼國內一名女傭霍蒂瑪（Siti Khotimah）在幫傭期間被迫吃下雇主家狗兒的排泄物，還被鎖在狗籠裡，24歲的她如今走路跛腳，兩條腿布滿燒燙傷疤。

法新社10日報導，印尼是缺乏家事勞工保障法案的最大民主國家，逾400萬人暴露於受虐風險之下，而這些人多為女性。人權團體痛批，印尼政府採取行動保護海外勞工之際，卻未能保護國內家事工作者，「根本是自打嘴巴」。

霍蒂瑪去年在臉書上找到一份女傭工作，便離開她位於中爪哇的故鄉，前往首都雅加達，以幫助雙親還債。霍蒂瑪表示，去年4月她抵達雇主家幾周後，便遭另一名傭人指控她偷竊，從此開始遭到虐待。霍蒂瑪屢次被控偷東西都否認，但虐待情形仍持續至去年12月。

霍蒂瑪表示，雇主曾強迫她吞下雇主家狗兒的排泄物，且曾被多人毆打，雇主把滾水淋在她身上，還用鏈條把她拴住。幫傭8個月期間，霍蒂瑪除了被送回家鄉前獲得150萬印尼盾（約98.56美元），此外沒有拿到任何薪水。

儘管類似的驚悚虐待事件頻傳，但像霍蒂瑪一樣來自印尼偏鄉的女性們為了脫貧，仍不斷前往大城市工作。

霍蒂瑪告訴法新社，她在受雇期間曾遭強暴，但最初無法開口談論此事。後來她通報警方，警方建議她針對性虐待另外提告。

霍蒂瑪在雅加達南區的70歲富裕雇主上月因肢體虐待被判4年徒刑，這名女性雇主的丈夫、女兒和另外6名女傭也全數遭判3年半徒刑。對於判決結果，霍蒂瑪感到非常失望。她認為，相較於自己的遭遇，這樣的判決實在太輕，「他們應該嘗嘗我的感受」。

霍蒂瑪被送回家那天，母親凌晨3時在家門口發現她，霍蒂瑪在地上抽泣，頭髮被剪得很短，雙腳的傷口不斷流出血與膿水，雙臂都是菸頭燙傷的痕跡。霍蒂瑪的母親說：「我去叫醒我丈夫，告訴他我們的孩子回來了，但快死了。」

人權運動人士指控印尼政府拖延，導致家事勞工法案陷入停滯近20年。現行法律未將女傭列入勞工，讓她們不得不在非正規和不受監管的環境中工作。但倡議人士指出，就算家事勞工法案通過，幫到的主要也是海外工作者。該法案的工作委員會主席、議員阿迪特雅（Willy Aditya）說：「這套法律極為歧視。」

女權團體認為，政府必須拿出更多作為來支持印尼國內的家庭幫傭。消除暴力侵害婦女行為國家委員會（National Commission for Eradication of Violence against Women）成員維安達尼（ Tiasri Wiandani）表示，要求其他國家保護印尼移工，自己卻沒能保護印尼人民，政府「根本是自打嘴巴」。

印尼 勞工 歧視

上一則

史上最年輕？玻利維亞10歲男童成足球裁判

延伸閱讀

台美貿易倡議首批協定生效 中國外交部促美立即撤銷

台美貿易倡議首批協定生效 中國外交部促美立即撤銷
防堵可疑牛結節疹 印尼、大馬禁止部分澳洲活牛進口

防堵可疑牛結節疹 印尼、大馬禁止部分澳洲活牛進口
美晶片法案滿周年 半導體業者：沒拿到補助

美晶片法案滿周年 半導體業者：沒拿到補助
余茂春：美推2758號決議不涉台 解決不公義第一步

余茂春：美推2758號決議不涉台 解決不公義第一步

熱門新聞

梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
尤琴妮公主被傳不敢冒犯皇室的規矩，不再像以前隨心所欲。（路透資料照片）

怕激怒威廉、凱特 堂妹尤琴妮公主不敢公開為梅根慶生

2023-08-07 14:12
來自千葉縣的世古乙羽，獲得「日本最可愛的高一生」冠軍。(圖／取自Instagram)

「日本最可愛高一生」出爐 網見童顏直呼小學生

2023-08-08 14:17
英國哈利王子（右）的妻子梅根（左）日前迎來42歲生日。美聯社

梅根迎42歲生日 英王室、威廉夫婦未在社群媒體祝福

2023-08-05 15:34

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

「我開槍打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意
厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光