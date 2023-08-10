我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海移民公司董事長被捕 警方指非法換匯1300萬元

「我打死那個X人」 維州6歲男童槍擊教師後洋洋得意

尼日政變軍任命新總理 西非經濟共同體開緊急峰會

中央社奈及利亞首都阿布加10日綜合外電
為應對尼日政變情況，西非經濟共同體召開緊急峰會。(歐新社)
為應對尼日政變情況，西非經濟共同體召開緊急峰會。(歐新社)

尼日軍事政變領導人未理會西非經濟共同體要求讓民選總統貝佐姆恢復權力的最後通牒，今天並任命新總理和內閣。西非經濟共同體領袖今天將針對尼日政變召開緊急會議。

法新社報導，尼日7月26日發生政變，總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）遭衛隊奪權。西非經濟共同體（ECOWAS）雖表示正循外交途徑解決，但未排除動武。

15國組成的西非經濟共同體8日發表聲明，指10日在奈及利亞首都阿布加（Abuja）召開的會議預期會做出重要決定。

自2020年以來，西非經濟共同體一直難以阻止成員國爆發連串政變。這個合作組織先前下最後通牒，要尼日政變軍人在6日前讓貝佐姆恢復權力，否則他們可能動武。

但尼日政變將領始終無視通牒。隨著最後期限已過，西非經濟共同體也未見採取行動。

根據今天在尼日國家電視台宣讀的法令，政變將領任命了新政府，再度展現對國際壓力的抵抗。

贊恩（Ali Mahaman Lamine Zeine）將擔任尼日新總理，帶領有21名成員的內閣，其中國防與內政部會由來自新軍事治理委員會的將軍領導。

針對是否對尼日發動軍事干預，西非經濟共同體內部掀起辯論。俄羅斯及尼日鄰國阿爾及利亞則對軍事介入提出警告。

內政部 俄羅斯

上一則

毒梟的報復？反毒的厄瓜多總統候選人選前遭槍殺

下一則

俄軍飛彈攻擊烏克蘭南部大城札波羅熱 3死9傷

延伸閱讀

布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利

布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利
布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利

布林肯警告：瓦格納集團正利用尼日不穩定漁利
尼日政變領袖表態 拒絕西非經濟共同體代表團到訪

尼日政變領袖表態 拒絕西非經濟共同體代表團到訪
尼日軍政府固政權 求助俄傭兵瓦格納

尼日軍政府固政權 求助俄傭兵瓦格納

熱門新聞

梅根、哈利的一舉一動被外界關注。（路透資料照片）

梅根生日驚傳婚變 更爆出「8000萬天價贍養費」

2023-08-08 21:56
加拿大總理杜魯多今天在Instagram上宣布，他和已結婚18年的妻子蘇菲分居。圖為杜魯多夫婦在今年5月出席英王查理三世的加冕典禮。路透

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

2023-08-02 14:42
一名55歲德國男子涉嫌從2011年起，在靠近德國邊界的法國小鎮裡非法囚禁和虐待53歲的德國妻子，不只將她頭髮剃光，還打斷四肢。圖為案發公寓外觀。（Getty Images）

被剃髮、打斷手腳…德人妻遭夫囚禁12年 偷手機報警獲救

2023-08-07 22:48
一名房仲在進入屋主住家時，竟然私自打開冰箱拿牛奶偷喝，結果得支付高額罰款。（截自YouTube）

帶看房偷開屋主冰箱喝牛奶 房仲這一口代價逾萬元

2023-08-02 19:42
厄瓜多總統候選人比亞維森西奧（Fernando Villavicencio）9日在首都基多（Quito）的一場政治集會現場遭到槍殺身亡。（視頻截圖）

厄瓜多總統候選人慘遭「爆頭槍殺」畫面曝光

2023-08-09 23:42
紐約時報報導，部分烏軍不僅接受美國等西方盟友協訓，更配有先進精良的美製武器，但反攻出師不利。（美聯社）

「美訓烏軍」出師不利 棄美方戰術扭轉劣勢

2023-08-02 22:06

超人氣

更多 >
14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」

14歲華裔「炫富網紅」驚傳離世 家人表示「巨大的悲痛」
淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」

淚崩畫面曝光 具俊曄曝自責提分手「以為熙媛會恨我」
3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機

3生肖未來三個月財運旺 屬羊橫財輕鬆賺、這生肖留意職場心機
洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品

洛縣YSL光天化日遭洗劫 30匪哄搶30萬商品
不單婚禮貴 喝一次喜酒也要花費逾600元

不單婚禮貴 喝一次喜酒也要花費逾600元