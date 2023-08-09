梅子配飯 日男吃簡餐20年 只為50歲前存夠70萬退休

日本男子Sato Hideaki的晚餐常常十分簡便。(截取自X用戶@MaqwgNaJKDOnxGb)

近日，社群媒體 X上一位日本 男子因為省吃儉用的生活方式和理財觀念火了。他常常在X分享每日餐食照片，其中不乏簡便的梅子配飯、納豆配飯、泡麵。他表示，自己吃這麼省的目標是可以在50歲之前存夠錢退休。

這位男子叫Sato Hideaki，現年45歲，已經保持這樣省吃儉用的生活方式20年了。他表示，自己省錢的目標是希望在50歲之前存夠1億日元（約70萬美金）退休。他存錢的方式主要是節省支出，從來不購買奢侈品。

Sato Hideaki用牛奶盒子種蔥。(截取自X用戶@MaqwgNaJKDOnxGb)

他熱衷在社群媒體上記錄自己的每日飲食。比如在8月5日，他的晚餐是一碗紫米飯、一份納豆、一份白蘿蔔；7月24日，他的晚餐是一碗白米飯、兩顆雞蛋 、一塊豆腐和一份納豆；6月18日，他的晚餐是一碗白飯、一顆梅子、一碟雞蛋。

Sato Hideaki介紹，為了保持身體健康，他的餐食還會配蔬菜汁以及必要維生素服用。省吃儉用20年下來，他自稱省下來9300萬日元（約65萬美金）。

他也常常分享自己其他的節省妙方，比如用喝過的牛奶盒子種蔥。他家裡沒有電飯鍋，所以他經常用其他容器裝著生米，比如洋芋片的包裝盒、啤酒罐頭，後將容器放置在烤架上，底下架著酒精爐來燒飯。他家住的公寓也是公司提供的，每月月租只需要1505日元（約200美金）。

此外，Sato Hideaki很懂得利用便利店會員卡的優惠，常在積攢足夠的點數之後去兌換免費商品，如能量飲料、麵包、餅乾、雞蛋等等，並且根據免費食材去調整晚餐的組成。

本日のお夕食

プリングルスの容器でお米を炊きました

大成功です！

やってみるものですね〜

味もおいしいです🤗

徹底的な合理化でどんどん貯金を積み上げます pic.twitter.com/QjwSbSKNjU — 絶対仕事辞めるマン (@MaqwgNaJKDOnxGb) 2023年8月2日

這樣的生活方式不是沒有壞處的。Sato Hideaki的人際關係受到影響，曾經談婚論嫁的女朋友，現在已成往事。雖然很多人覺得他的生活過於極端，他本人很享受存夠錢後從現在工作離職的期待。

Sato Hideaki的故事也被不少日本媒體報導，引起了日本民眾對於理財觀念和個人生活質量之間關係如何平衡的討論。