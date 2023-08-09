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研究：高溫加高濕致死門檻 遠低於過去認知

中央社巴黎9日綜合外電報導
西班牙巴塞隆納，民眾在海水裡降溫。(美聯社)
西班牙巴塞隆納，民眾在海水裡降溫。(美聯社)

科學家已經確認人類能夠生存的溫度和濕度組合的最大極限。不過一項新研究結果顯示，高溫加高濕致死的門檻比過去的認知明顯低上許多。

法新社報導，即使是身體健康的年輕人，如果身處攝氏35度高溫、濕度100%的情況下，也只能忍受6個小時就會喪命。

汗水是身體降溫的主要工具，但是在濕度過高的情況下，汗水將無法從皮膚上蒸發，最終會導致中暑和器官衰竭而死亡。

美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）的芮孟（Colin Raymond）告訴法新社，超過所謂「濕球溫度」（wet bulb temperature）35度臨界極限的情況曾經發生過約十幾次，主要是在南亞和波斯灣地區。

芮孟領導關於這個主題的一項重要研究。他表示，那些情況沒有任何一次持續超過2小時，這意味從未發生過任何與人類生存極限有關的「大規模死亡事件」。

專家表示，並不是極端高溫接近這個程度才會致命，而且每個人的耐熱臨界點都不同，取決於他們的年齡、健康狀況及其他社會經濟因素。

例如，去年夏季歐洲估有超過6萬1000人死於高溫，但是歐洲濕度很少達到足以構成危險的濕球溫度。

理論上，濕球溫度35度便是人體生存的臨界值，意味35度乾空氣與濕度100%，或46度乾空氣與濕度50%的組合。

為了針對這項極限進行測試，美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）研究人員對高溫艙內健康年輕人的核心溫度進行量測。他們發現受測者在濕球溫度30.6度時達到「臨界環境極限」，這遠低於之前認為的35度。

人的核心溫度開始升高時的溫度和濕度組合稱為「臨界環境極限」。

研究團隊估計，如果受測者身處「臨界環境極限」情況下5到7個小時，將會達到「真正危險核心溫度」。

歐洲聯盟監測機構昨天證實，上個月是有紀錄以來最熱月份。隨著全球氣溫攀升，科學家警告，危險的濕球事件將會變得更為普遍。

芮孟表示，濕球事件過去40年發生的頻率至少翻倍，他認為這類事件增加是人為氣候變遷造成的嚴重危害。

芮孟的研究預測，如果地表均溫比工業革命前高出2.5度，那麼濕球溫度「經常超過」35度的情況未來幾十年將會在全球各地數個地點發生。

高溫 太空 氣候變遷

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